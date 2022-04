Les employés communaux faiblement qualifiés de plus 60 ans pourront souffler tout en facilitant l’emploi des jeunes.

La Wallonie teste la semaine de quatre jours

Les employés communaux faiblement qualifiés de plus 60 ans pourront souffler tout en facilitant l’emploi des jeunes.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) En février dernier, le gouvernement De Croo s’est accordé sur une réforme du marché du travail. L’un de ses axes concerne la flexibilisation, l’objectif étant d’offrir la possibilité au travailleur, à sa demande, de prester un horaire à temps plein (38 heures) réparti sur quatre jours au lieu de cinq.

Cette possibilité a trouvé preneur en Wallonie où certains fonctionnaires locaux s’apprêtent à travailler quatre jours par semaine sans que leur salaire ne soit réduit. Une circulaire a été envoyée aux communes. Elle prévoit d’organiser la concertation avec les syndicats et de modifier le règlement de travail pour le 15 juin.

A cette heure, la nouvelle mesure ne concerne qu’une partie des travailleurs, à savoir les agents, âgés d’au moins 60 ans et exerçant un métier ou une fonction « pénible ». Et encore, cette notion de « pénibilité » n’est pas clairement établie. Aux communes intéressées de la préciser en fonction des tâches que leur entretien implique au quotidien.

Une définition difficile

Ce flou n’est pas anodin. Le précédent gouvernement dirigé par Charles Michel s’était cassé les dents sur la définition de « métier pénible». Il entendait par ce biais alléger pour certains travailleurs la décision plus qu’impopulaire de postposer la pension de 65 à 67 ans en 2030. Problème : qu’est-ce qu’un métier pénible si l’on sait que certaines professions autrefois réputées confortables ou prestigieuses sont aujourd’hui minées par la dépression et le burn-out ?

Le gouvernement De Croo s’est bien gardé de rouvrir ce dossier. Il s’est rabattu sur la possibilité pour l’employé ou l’ouvrier de travailler moins à l’approche de l’âge de la retraite, qu'importe le métier, en bénéficiant de certaines allocations. C’est ainsi que les travailleurs de plus de 60 ans se voient désormais offrir des facilités pour « dételer ».

L’objectif de la semaine de quatre jours consiste également à permettre aux anciens de souffler tout en permettant aux communes d’engager des jeunes et de les former. Ils seront ainsi prêts lorsque l’heure de la retraite viendra pour leurs aînés.

Un financement régional

En cas d’engagement compensatoire, un financement est apporté par la région (Flandre, Wallonie, Bruxelles). La Wallonie aurait déjà ouvert son portefeuille à hauteur de 600.000 euros. 4,35 millions sont prévus en tout à cet effet. Sont principalement visés les nettoyeuses, ouvriers de voirie et autres jardiniers d’entretien.

Les effets de la mesure restent cependant modestes puisqu’elle n’a créé jusqu’à présent qu’une vingtaine d’équivalents temps-plein. Mais ce n’est que le début. Le Soir relève que l’expérience a déjà été menée une fois au sein du Service public de Wallonie (SPW). « Une première analyse des données disponibles montre que c’est au sein du SPW Mobilité et Infrastructures que l’on recense le plus d’agents séduits par la mesure. Des éclusiers et mécaniciens d’ascenseurs hydrauliques, des convoyeurs scolaires, des ouvriers des routes ou de la division Nature et Forêts», note le quotidien.

Ladite analyse révèle aussi que la semaine de quatre jours n’a pas réduit l’absentéisme, bien au contraire. Il atteint les 13%. Mais il est vrai que 2020, l’année de référence prise en compte, fut gangrenée par le covid qui a mis la Belgique en partie à l’arrêt. Il faut donc affiner l’analyse, voir à quel type d’absences on a affaire et dans quels secteurs elles ont été constatées, expliquent les autorités wallonnes. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur les effets de la semaine de quatre jours.

