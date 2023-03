L'«affaire du greffier» engendre de nouvelles règles : les parlementaires devront désormais montrer patte blanche avant de partir en voyage.

Voyages dans le collimateur

La Wallonie met ses députés sous pression

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Il est devenu la tête de Turc des médias, l'homme qui incarne les dérives d'un système. Mais Frédéric Janssens, le greffier du Parlement wallon, ne semble pas s'en émouvoir. Après avoir été entendu longuement par les enquêteurs, il a livré une interview à la chaîne LN24 qui a engrangé par la même occasion un beau scoop. Frédéric Janssens n'avait pas pipé mot depuis le début de l'«affaire».



Pour rappel, Frédéric Janssens est dans le collimateur des autorités judiciaires. Treize dossiers pour harcèlement moral ont été déposés contre lui par d'ex-collaborateurs du Parlement wallon. Il lui est également reproché d'être responsable d'une série de marchés publics dont les coûts se sont envolés. Il a par ailleurs accompagné l'ex-président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt lors d'un voyage à Dubaï jugé exagérément dispendieux, un «scandale» qui n'a trouvé son apaisement qu'avec la démission du socialiste.

Des missions à l'étranger étudiées à la loupe

Frédéric Janssens rejette toutefois toute responsabilité. Tout juste reconnaît-il «des erreurs d'appréciation, de discernement». «J'ai pu manquer d'empathie. Je regrette que des agents aient eu à souffrir de difficultés liées au travail», rétorque-t-il aux accusations de harcèlement moral. Sur sa page Facebook, il dit être au centre d'une «campagne de dénigrement» suite à sa volonté de réformer le statut des agents. Son crime, selon lui : avoir cherché à «réduire fortement un régime de retraite qui permet aux fonctionnaires du Parlement d'arrêter de travailler parfois à 59 ans en gardant une partie substantielle de leur salaire (100 % la première année !)...», a-t-il posté.

La sortie du greffier sur LN24 coïncide avec l'arrivée des nouvelles règles qui doivent entourer les missions des parlementaires wallons à l'étranger. Dorénavant, celles-ci donneront lieu à un débat préalable sur leur pertinence et leur coût. A posteriori, un rapport fera le point sur le voyage. Précision : il ne faudra pas courir à Dubaï pour être mis sous la loupe. Même les missions effectuées au sein du Benelux ou de la Grande Région seront passées au peigne fin. Les invitations venant d'un pays étranger sont aussi concernées – chacun a ici en tête le Qatargate qui éclabousse en ce moment le Parlement européen.

Plus blanc que blanc ?

A priori, ces règles devraient aussi s'appliquer à un autre parlement, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ex-Communauté française). Ici, toutefois, le règlement wallon sur les voyages est jugé impraticable. Le greffier de l'institution explique en substance qu'à trop vouloir vérifier, organiser des voyages dans un timing permettant d'obtenir de bonnes conditions de prix deviendra impossible. Il déplore que la présence en mission des agents du parlement doive être motivée. «Une telle restriction ne tient pas compte, selon nous, des réalités de terrain, du protocole et du rang à accorder aux députés et au président du parlement, eu égard également à la fonction de représentation.»

La Wallonie politique lave-t-elle plus blanc que blanc, au motif qu'elle cherche à redorer son blason souvent entaché par les scandales? Pour prendre la mesure des choses, on rappellera ici que le voyage de l'ex-président du Parlement Jean-Claude Marcourt et du greffier Frédéric Janssens avait coûté une vingtaine de milliers d'euros pour une semaine sur place. C'est beaucoup mais aussi peu à la fois, ont défendu (silencieusement) ceux qui estiment qu'une personnalité de haut rang comme un président d'assemblée parlementaire n'a pas à prendre des vols low cost et à loger à l'auberge de jeunesse.

