Alors que les troupes russes persévèrent dans leur offensive, la résolution du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine semble prendre la direction des négociations, selon le chercheur Thibault Fouillet.

International 12 min.

Thibault Fouillet

«La voie diplomatique est inévitable»

Laura BANNIER Alors que les troupes russes persévèrent dans leur offensive, la résolution du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine semble prendre la direction des négociations, selon le chercheur Thibault Fouillet.

Une semaine après l'éclatement des premiers combats, les soldats russes poursuivent leur avancée territoriale dans une Ukraine défendue par des militaires et civils motivés. Chargé de recherche au sein du groupe de réflexion français Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des questions de conflictualité du futur, Thibault Fouillet est également doctorant en histoire militaire à l'Université du Luxembourg. Il revient sur les stratégies qui entourent ce conflit, les sanctions qui en découlent, et les possibles voies de désescalade.

Pourquoi après l'annexion de la Crimée en 2014, Poutine s'en prend aujourd'hui au reste de l'Ukraine? Quelle est sa stratégie?



Thibault Fouillet: «Il ne faut pas confondre analyse géopolitique et analyse opérationnelle, diplomatique et stratégique. Si on fait une analyse géopolitique de la situation, on va voir la Russie humiliée dans les 1990 qui veut reconstituer son influence. Si on prend l'Ukraine, il faut distinguer l'annexion de la Crimée en 2014, d'aujourd'hui. En 2014, on a un argumentaire géopolitique bien plus crédible qu'il ne l'est actuellement, en prenant par exemple la justification selon laquelle ce sont les populations, qui sont russes, qui cherchent un attachement. L'invasion de l'Ukraine aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, ne peut pas être considérée, en mon sens, dans la droite ligne de ce qu'il s'est passé en 2014.

«La paix a un prix et nous sommes prêts à le payer» Le Premier ministre Xavier Bettel a indiqué que le Luxembourg allait accueillir plus de réfugiés ukrainiens que prévu initialement.

A un niveau diplomatique et opérationnel pur, on voit bien qu'à l'origine, l'Ukraine était un faire-valoir pour que la Russie affirme ses ambitions sécuritaires sur le continent européen. Puisqu'avant l'invasion, les discussions portaient surtout sur le statut d'élargissement de l'OTAN et la peur d'une menace directe sur la Russie. Suite à la résistance, notamment au front uni européen, la posture russe s'est durcie et a entraîné cette invasion. Une invasion qui devait être une opération rapide: on arrive, ça dure maximum trois jours, on renverse le gouvernement en place, on fait une opération nette et sans bavure qui permet de neutraliser stratégiquement l'Ukraine en n'en faisant pas un candidat possible à l'Union européenne ou à l'OTAN. On voit bien que ça n'a pas marché, et donc on rentre dans une grammaire purement stratégique et conflictuelle, mais à mon sens, ce n'était pas le calcul initial.



En quoi est-ce que cette guerre est un tournant au niveau international et géopolitique?



«Elle est un tournant pour la sécurité du continent européen, puisqu'après la première violation du sanctuaire européen post-Seconde Guerre mondiale qu'était la Crimée avec une conquête et un changement de frontières - hors-cadre de la dissolution de l'URSS - on a la première invasion d'un pays libre. Une guerre inter-étatique d'ampleur sur le continent européen, et surtout aux frontières directes de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, rien que pour ça, on est déjà bien entendu dans un tournant.

Thibault Fouillet est doctorant en histoire militaire à l'Université du Luxembourg. Photo: DR

Après, il y a un second tournant, qui porte sur la posture sécuritaire et stratégique des Etats européens, avec la proclamation, que je trouve un peu prématurée, de certains responsables annonçant une Europe de la défense. On y voit une résolution européenne, un consensus sur l'aide à l'Ukraine et la condamnation de la Russie, qu'il n'y avait pas jusqu'à présent.

On a aussi un tournant avec la revivification de l'OTAN, qui après les dénonciations de ces dernières années, redevient plus qu'utile. C'est un peu le garde-fou des Etats frontaliers avec la Russie, on voit bien la différence entre les pays baltes qui sont dans l'OTAN, donc pas menacés directement, et l'Ukraine, qui subit l'invasion.

Et enfin, il y a un tournant dans des rapports plus généraux, entre l'Occident et la Russie, et le reste du monde. On a un retour de l'Occident qui fait front face à l'invasion russe. Et aussi, la Russie qui, coupée du système monétaire Swift et des échanges en dollars, va se réfugier sur les échanges chinois et accroît sa dépendance et ses liens vis-à-vis de la Chine comme moyen de contourner l'Occident. Tout ça amène à une accélération des dynamiques géopolitiques.

La stratégie d'isolement de la Russie par les pays occidentaux est-elle la bonne? Quelles seraient les conséquences d'un rapprochement russe avec la Chine pour l'Europe?

«Sur les conséquences, bien malin celui qui peut les prédire. Ce qui est sûr, c'est que les sanctions économiques et l'isolement d'un Etat a toujours des répercussions pour ceux qui mettent en place les mesures. L'isolement amène toujours à des problématiques géopolitiques, à des retours de bâton ou des possibles contournements. La dynamique russe de rapprochement avec des puissances contre-occidentales peut être contre-productive pour une Europe qui souhaitait ''arrimer la Russie à l'Europe''.

La Chambre fait bloc derrière les sanctions Le Parlement s'est à nouveau penché mardi sur la guerre en Ukraine. Les sanctions de l'UE contre la Russie rencontrent un large soutien.

Au niveau de la Chine, il ne faut pas non plus penser que la Chine est la sœur de la Russie. La Chine a tout de même une politique diplomatique qui est très personnelle, et pense à la sauvegarde de ses intérêts avant tout. Mais si la Chine est prête à faire participer la Russie à ses systèmes économiques, elle n'est pas non plus dans une légitimation de l'action russe et un partenariat inconditionnel comme peuvent le faire le Venezuela ou encore la Syrie.



Selon vous, est-ce que les sanctions prises par les différents pays européens, et même du monde, peuvent finir par faire fléchir Poutine?

«La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'au moins à court terme, elles sont efficaces. Effondrement des grandes entreprises internationales russes, effondrement du rouble, fermeture de la Bourse russe,... Les sanctions ont des effets. Là, on se retrouve dans la différence entre la vision diplomatique et politique, et la question opérationnelle.

A la guerre, tant que la volonté du camp attaquant, donc en l'occurrence du camp russe et de Vladimir Poutine, est de continuer la guerre, même si elle en touche aux limites de la rationalité, même si c'est contre-productif, les mesures touchent à la limite de la volonté. Donc elles peuvent contraindre et créer une dynamique, mais il faut voir sur la durée, mais après ça en tient à la volonté stratégique du président russe. Et tant que la volonté dure, les sanctions économiques peuvent atteindre des limites.

Justement, combien de temps peut durer ce conflit?

«Là encore, c'est très important de s'attacher à cette volonté. Car dans les analyses stratégiques des conflits modernes, on oublie souvent que la guerre c'est deux choses: les forces vives et la volonté de vaincre, la volonté de durer. La volonté des Russes, en dépit de leurs problématiques de retard sur leur avancée, est de continuer et de prendre les grandes villes et de faire tomber l'Ukraine. A l'inverse, la volonté des Ukrainiens est de tenir. Et surtout: est-ce qu'on se borne à une défense conventionnelle ou est-ce qu'une fois les villes tombées on rentre dans une logique de guérilla, où il ne faut plus seulement prendre, il faut occuper. Tant que vous avez une volonté d'une partie de la population de tenir, ça peut durer plusieurs années.

Des soldats ukrainiens portent de l'eau à proximité d'une base militaire de Lviv, le 2 mars 2022. Photo: AFP

A l'inverse, ça peut s'effondrer du jour au lendemain s'il y a des pourparlers, un compromis, mais aussi si l'un des deux camps estime que c'est fini, et dépose les armes. Au-delà des pertes matérielles, c'est le cadre des forces morales qui rentre en compte. C'est ce qui est décisif maintenant, plus que le rapport matériel. De toute façon, la supériorité quantitative et technique est russe, donc fatalement, si on ne se bornait qu'à ça, forcément la Russie l'emporterait. Mais la question n'est pas là. La durée du conflit dépendra surtout de la volonté des deux camps de continuer.

Poutine peut-il gagner militairement cette guerre? La résistance ukrainienne avec la mobilisation générale décrétée par le président ukrainien pourra-t-elle être suffisante pour arrêter l'invasion?

«La victoire purement militaire russe dépend des objectifs définis et ce que l'on définit par victoire. Dans le sens ou si la victoire pour les Russes, c'est le contrôle de l'Ukraine, qu'il soit effectif par une occupation, ou relatif par un gouvernement favorable qui accède à leurs exigences, ce n'est pas la même chose que la prise des villes. Car si la logique militaire, c'est juste de prendre les villes, oui elle est tout à fait possible, et elle est plus ou moins en cours à brève ou longue échéance.

On peut très bien arriver dans une victoire militaire et une défaite politique. Thibault Fouillet, doctorant en histoire militaire

Par contre, si on rentre dans une logique de changement de régime, d'occupation de l'Ukraine ou alors du moins de sa neutralisation et sa capitulation, là encore, tout dépend des forces morales. Et dans ce second cas, la mobilisation générale peut suffire, car dans ce cas-là, ce n'est plus seulement tenir les villes, c'est faire en sorte que le pays ne soit pas occupé, que le pays ne capitule pas. On rentre dans une logique d'insurrection, et mener une guerre de guérilla n'est pas du tout la même chose. On peut très bien arriver dans une victoire militaire et défaite politique en n'arrivant pas à définitivement pacifier et à faire avaliser le contrôle qu'on voulait dès le départ.

Que penser des menaces nucléaires de Poutine, sont-elles à prendre au sérieux?

«Du fait de la gravité des armes dont on parle, il est impossible de traiter une mise en alerte nucléaire comme l'envoi d'un groupe naval dans une mer. L'impact et la capacité de destruction ne sont pas les mêmes. Il faut cependant analyser la crédibilité de cette position. Ce n'est pas nouveau et cela fait partie de la grammaire et de la stratégie militaro-diplomatique russe. La mise en alerte est une étape, mais ce n'est pas une étape décisive. Et la prise de position des Européens a été de dire que l'OTAN est aussi une alliance nucléaire, donc on rentre dans la logique classique de dissuasion.

Fini les restrictions pour les ressortissants ukrainiens Le ministère des Affaires étrangères et européennes a annoncé ce mardi que les Ukrainiens sont désormais autorisés à entrer sur le territoire luxembourgeois sans être soumis aux restrictions d'accès temporaires liées au contexte sanitaire.

Par contre, là où il y a un point d'intérêt et d'inquiétude, c'est le retour des frappes tactiques préemptives. Là, pour les Ukrainiens, c'est un motif d'inquiétude, car l'Etat ne possède pas l'arme nucléaire, il n'y a pas de mécanisme de dissuasion, donc on n'est pas à l'abri d'une frappe. Mais il faut garder à l'esprit que le nucléaire est une arme complexe avec de nombreux mécanismes d'activation, on n'utilise pas l'arme nucléaire comme on décide d'un bombardement aérien. Il ne faut donc pas surinterpréter, on est dans une posture assez logique.

Cette guerre pourra-t-elle se résoudre par la diplomatie ou uniquement par les armes?

«Il y a eu des pourparlers et les deux Etats ont annoncé la volonté de les poursuivre. Cela implique quand même que l'action d'anéantissement et de capitulation que l'on aurait pu craindre au départ, ce qui était peut-être l'objectif russe, n'a pas eu lieu. Rien que ça, et les difficultés connues par les Russes comme les sanctions internationales, peuvent amener la Russie à vouloir un compromis.

Pour moi, ce compromis peut être voulu par les Russes pour trois raisons. Premièrement, l'isolement général et les difficultés opérationnelles. La deuxième raison, c'est que la résolution et la défense du camp ukrainien amènent les Russes à se dire que ça va être un peu compliqué. Et dernière raison, c'est que malgré cette invasion, la Russie est quand même un pays interconnecté, une grande puissance internationale qui ne peut pas avoir le destin durable de la Corée du Nord totalement isolée du monde. Elle ne peut que passer par un règlement diplomatique pour retrouver sa position internationale, pouvoir dialoguer. Forcément, on aboutira à mon sens à cette voie diplomatique, elle est inévitable.

Comment apporter de l'aide aux civils ukrainiens? Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

En cas de victoire russe, à quoi faut-il donc s'attendre pour l'Ukraine?

«Cela paraît compliqué d'imaginer une annexion pure et simple de l'Ukraine. Ce qui pouvait être cautionné en 2014 pour la Crimée reste totalement inconcevable pour un Etat historique qui disparaîtrait de fait. Par ailleurs, l'échec de l'offensive russe est là. Ce qui pouvait s'entendre dans les premiers jours, c'est-à-dire: on décapite le gouvernement sans bavure, on met un gouvernement fantoche, les Ukrainiens ne se sont pas battus donc de toute façon ils acceptent peu ou prou le nouveau gouvernement, aujourd'hui ce n'est pas le cas, on a une mobilisation générale.

Pour une annexion, un contrôle durable, il faudrait rentrer dans une logique de mobilisation d'une très grande partie des forces russes, ça parait très compliqué. Et surtout, au-delà du coût politique, quasi intenable sur le coût humain et financier, car là, la guerre va coûter encore plus cher. Je ne pense pas que le scénario de l'annexion soit crédible à l'heure actuelle, il aurait pu l'être si l'opération s'était passée sans bavure.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.