La vente du billet à 49 euros a commencé ce lundi en Allemagne

Le ticket de train à 49 euros, utilisable à partir du mois de mai, est considéré comme le successeur du ticket à 9 euros, disponible l'été dernier pour trois mois.

(dpa)-L'abonnement mensuel de 49 euros pour les bus et les trains du trafic local et régional est disponible dès maintenant. La vente a débuté dans la nuit de dimanche à lundi sur les plateformes en ligne et les applications des entreprises et associations régionales de transport ainsi qu'auprès de la Deutsche Bahn. Dès l'ouverture des centres clients des entreprises de transport, l'abonnement pourra également y être souscrit.

Le ticket à 49 euros, utilisable à partir du mois de mai, est considéré comme le successeur du ticket à 9 euros, disponible l'été dernier pour trois mois. Il doit rendre les transports publics régionaux et locaux plus abordables et attirer ainsi davantage de voyageurs. Après des mois de lutte, l'Etat fédéral et les Länder s'étaient mis d'accord pour supporter chacun la moitié des coûts du ticket. Vendredi dernier, le Bundesrat a approuvé le projet et a ainsi levé le dernier obstacle politique.

Le titre de transport est émis sous forme de billet en ligne ou de carte à puce et peut être résilié mensuellement sous forme d'abonnement. Le prix mensuel est - comme son nom l'indique - de 49 euros.

