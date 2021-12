Tel est l’avis rendu par un institut proche du gouvernement belge du Premier ministre Alexander De Croo.

La vaccination obligatoire conforme aux droits humains

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - La vaccination obligatoire est-elle contraire aux droits de l’homme? Pas selon l’Institut des droits humains, un organe «fédéral» qui «promeut et protège les droits humains en Belgique, en coopération avec d'autres organisations». «La vaccination obligatoire, estime-t-il, peut être considérée comme une restriction du droit à l’intégrité physique, mais ce droit n’est pas absolu. Il peut être restreint lorsqu'il existe une base légale et que la restriction est proportionnée à l’objectif poursuivi. Dans le cas présent, cet objectif est le droit à la santé et à la vie de toute la société.»

Le Soir qui donne l’information précise qu’il s’agit d'un «raisonnement qui avait déjà été tenu par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt d’avril 2021 sur la vaccination obligatoire en République tchèque».

L'institut fédéral appuie en outre la décision du gouvernement De Croo d’imposer la vaccination à tous les soignants du pays, au lendemain d’une manifestation qui a réuni 3.800 personnes dans les rues de Bruxelles contre cette mesure. Il précise qu'il s'agit d’une catégorie de population en contact quotidien avec des personnes très vulnérables, et que le licenciement de ceux qui refuseront la vaccination obligatoire n'est pas contraire aux droits humains, mais ne peut être qu’un dernier recours : «Des sanctions moins drastiques et plus proportionnées devraient être imposées en premier lieu».

Cet avis favorable à la politique de santé du gouvernement fédéral d’Alexander De Croo se retrouve également dans un dossier chaud du moment : l’illégalité du Covid Safe Ticket (CST, pass sanitaire) constatée il y a une semaine par un tribunal de Namur. La région wallonne a immédiatement fait appel de ce jugement qui menace de saper la politique sanitaire développée sur l’ensemble du pays. Une affaire semblable sera jugée ce jeudi, cette fois à Bruxelles.

Pour l'institut fédéral, la décision de créer un pass sanitaire est considérée comme «proportionnée pour protéger le droit de la société à la santé et à la vie». L'organe estime toutefois que la vaccination obligatoire doit être privilégiée au Covid Safe Ticket qui n’a pas vocation de durer éternellement.

Un répit dans l'épidémie

Cet avis est évidemment une excellente nouvelle pour le gouvernement De Croo, particulièrement en souffrance depuis vendredi. Le dernier comité de concertation, l’organe chargé d’analyser la situation sanitaire et de prendre les mesures anti-covid, a tourné à la foire d’empoigne.

Point d'étape A ce jour, la Belgique a administré près de 19,2 millions de doses anti-covid. De quoi afficher un taux de vaccination de population générale de 75%. Soit 8,71 millions de Belges présentant un ''schéma vaccinal complet''.

Plusieurs partis de la majorité ont dénoncé une réunion psychodramatique qui aurait essentiellement eu pour but de faire annuler une Saint-Nicolas réunissant des milliers d’enfants au Sportpaleis d'Anvers. Décision que le nationaliste flamand Bart De Wever, bourgmestre de la ville mais pourtant dans l’opposition au fédéral, n'avait pas eu le courage de prendre lui-même.

L'autre bonne nouvelle pour le gouvernement est la stagnation, et même le léger recul des chiffres pandémiques. Les contaminations et les hospitalisations sont en légère baisse. Le taux de reproduction du virus est désormais inférieur à 1 (0,96).

Encore faut-il que cette tendance soit confirmée. Une étude de l’Université de Louvain révèle qu’un Belge sur deux (particulièrement dans les couches aisées de la population) ne limite plus ses contacts. Il y a un décalage «important» entre le niveau de sévérité de l'épidémie et le respect des prescrits sanitaires, note le rapport universitaire.

