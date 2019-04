C'est une histoire qui peut traumatiser n'importe quel parent. Un Alsacien devait récupérer sa fille de quatre ans en gare de Strasbourg dimanche soir. A son arrivée, aucune trace de la petite, seulement des agents lui tendant une valise...

La SNCF «perd» sa fille de quatre ans, il porte plainte

C'est une histoire qui peut traumatiser n'importe quel parent. Un Alsacien devait récupérer sa fille de quatre ans en gare de Strasbourg dimanche soir. A son arrivée, aucune trace de la petite, seulement des agents lui tendant une valise...

(SW) - «Désolé Monsieur, on a perdu votre fille». C'est avec ces mots que Pascal Eschmann, un Alsacien de 52 ans, a été accueilli dimanche soir en gare de Strasbourg, alors qu'il venait récupérer sa petite fille de quatre ans dans le train, rapportent nos confrères de l'Alsace.

L'enfant voyageait depuis Rennes grâce au service TGV Inoui Junior et Cie, qui permet à des enfants d'être accompagnés par des animateurs d'une gare à une autre. Dans ce cas-ci, la petite Tyline est descendue trop tôt et s'est retrouvée en gare de Lorraine TGV.

«On ne m’a tendu que sa valise», raconte le père de famille dans une publication sur son compte Facebook, ajoutant «le monde s'écroule, tu n'entends plus rien, tu sors de ton corps et tu n'es plus rien, tu vois juste son visage devant toi, cela ne dure que quelques secondes...»

Les agents SNCF lui ont assuré qu'un chef de train avait récupéré sa petite et qu'elle était en route pour Strasbourg. Sans savoir quand il pourrait la revoir exactement. «Je croyais l’avoir perdue pour toujours», confie-t-il, annonçant également avoir déposé plainte à la gendarmerie de Bischwiller (Bas-Rhin) dans la foulée.

Pascal Eschmann a finalement retrouvé sa fille une heure plus tard. «Elle m’a dit qu’elle était triste et qu’elle avait pleuré. Sa mère lui avait expliqué qu’elle descendrait du train et qu’elle retrouverait son père. Sauf qu’elle est descendue et qu’il n’y avait personne. Elle est remontée dans un autre train et il n’y avait plus d’enfants ni d’animateurs.»

Contactée lundi, la SNCF a confirmé cette histoire mais assure que la petite n'a «jamais été abandonnée, ni perdue».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.