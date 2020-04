Le Portugal comme chaque année voudrait célébrer son 25 Avril, mais le confinement interdit la fête. Avec des images d'Alfredo Cunha, le photographe historique de la Révolution des Oeillets.

La révolution par temps de pandémie

Le Portugal comme chaque année voudrait célébrer son 25 Avril, mais le confinement interdit la fête. Avec des images d'Alfredo Cunha, le photographe historique de la Révolution des Oeillets.

Par notre correspondante Marie-Line Darcy (Lisbonne)

Dans la nuit du 24 au 25 avril 1974 des radios au Portugal diffusent la chanson «Depois do adeus», de Paulo de Carvalho, victorieuse de l’Eurovision cette année-là. Quand soudain Radio Ranescenca, puissant émetteur catholique, fait entendre «Grândola, Vila morena» de Zeca Afonso. C’était le signal attendu par les militaires cantonnés clandestinement dans les casernes pour entamer leur marche.

Depuis Santarém à une cinquantaine de kilomètres de Lisbonne, les blindés du capitaine Salgueiro Maia rejoignent le Terreiro do Paço, la grande place de la capitale. Le mouvement des capitaines d’avril est né. Le coup d’Etat allait renverser la dictature de «L’Etat nouveau» instauré par Salazar et son successeur Marcelo Caetano. L’opération allait faire quatre victimes lors d’échauffourées devant le bâtiment de la Pide, la police politique.

L'armée a pris position sur la «praça do Carmo» à Lisbonne et s’apprête à renverser Marcelo Caetano, président du Conseil. Photo: Alfredo Cunha

D’abord intimidés, les Lisboètes se joignent aux soldats. Les œillets rouges, symboles du 25 avril, apparaissent. Le 1er mai, un million de personnes envahissent les rues de la capitale, enfin libres. Il faudra une année supplémentaire pour que les premières élections libres aient lieu, le 25 avril 1975.

Le coronavirus trouble la fête

Tous les ans depuis 1981 le défilé sur l’avenue de la Liberté à Lisbonne est un rendez-vous incontournable pour célébrer les «valeurs d’avril». Précédée d’un char d’où l’on distribue des œillets en hommage aux militaires de 1974, une foule toujours dense suit les banderoles des syndicats, des partis de gauche, des associations et mouvements civiques. On arbore fièrement l’œillet rouge, on scande «fascisme plus jamais» et on chante à tue-tête «Grândola, vila morena». La veille ou le soir du 25 avril des concerts et des expositions renforcent le côté festif des commémorations.

Au siège de la Pide, la police politique, le portrait officiel de Caetano est démonté. Photo: Alfredo Cunha

Mais cette année-ci tout est différent: pour cause du coronavirus, et de confinement, il n’y aura pas de défilé. «Je ressens une grande tristesse. Mais je suis convaincu que le peuple portugais continue à aimer le 25 avril et qu’il saura commémorer l’événement sans sortir dans les rues. C’est pourquoi nous avons appelé les Portugais à chanter Grândola à la fenêtre, samedi à 15 h, l’heure habituelle du défilé traditionnel» explique Vasco Lourenço, le «Capitaine d’avril» (grade de commandant aujourd’hui) qui préside l’association 25 de Abril.

Une révolution tranquille. Photo: Alfredo Cunha

Les commémorations populaires sont précédées le matin du 25 avril d’une cérémonie officielle à l’Assemblée nationale. Une fois encore, les députés ont voté à la majorité le maintien de l’événement en limitant le nombre de députés présents pour respecter les règles de distanciation. Une décision aussitôt décriée.

Certains critiquent le mauvais exemple donné à la population interdite de sortie, d’autres argumentent que les réunions familiales de Pâques ont été interdites, tout comme les messes, et qu’il n’y a aucune raison de réunir l’Assemblée. Partisans et détracteurs signent des pétitions.

En une seule journée les insurgés prennent les principaux centres du pouvoir. Photo: Alfredo Cunha

«C’est regrettable. Ce sont des manipulations. Il faut voir la floppée de faux profils qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. L’extrême droite et les populistes utilisent les préoccupations et les peurs des gens pour s’opposer au mouvement d’avril qu’ils détestent» explique l’historienne et essayiste Irene Pimentel.

Avril, toujours

Elle juge les arguments fallacieux. Les députés n’ont jamais cessé de se rendre à l’Assemblée depuis le début de l’état d’urgence, sans que l’on s’inquiète de leur sécurité. Elisabete Figeiredo a elle aussi lancé sur facebook un appel à chanter Grândola.

«Avril et sa démocratie me sont indispensables. Et plus que jamais avec cette sorte d’enfermement que nous vivons à cause de l’épidémie. Le 25 avril s’est fait dans la rue, et nous sommes privés de rue. Alors c’est encore plus important que nos élus nous représentent» estime cette professeure universitaire.

Pour cette spécialiste de l’histoire de la dictature portugaise, les polémiques autour des commémorations traduisent une professionnalisation du discours populiste au Portugal. «Je ne crois pas que l’autoritarisme menace le pays. Mais depuis l’arrivée du Chega, parti populiste d’extrême droite, au parlement à l’issue des législatives d’octobre 2019, les thèses populistes disposent d’une bonne communication».

Vasco Lourenço, le capitaine d’avril, renchérit: «Je crois que l’énorme crise que nous traversons entraînera des changements dans la société, contraires à l’individualisme, au populisme et aux valeurs que l’extrême droite veut voir revenir».



