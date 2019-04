Le 25 avril 1974, «Grândola Vila Morena» devient l'hymne d'un temps nouveau au Portugal

La révolution en chantant

Gaston CARRE Le 25 avril 1974, «Grândola Vila Morena» devient l'hymne d'un temps nouveau au Portugal

Le 25 avril 1974, c'était il y a 45 ans, le Portugal vivait encore au régime Salazar, un régime de longue date, qui pour les Portugais a défini les référents ordinaires de leur existence, avec ses interdits et ses prohibitions, aussi inamovibles en apparence que le soleil dans le ciel de l'Alentejo, qui lui-même semble obéir à la dictature catho-conservatrice du «Estado Novo», appuyé sur l'Église catholique, l'armée et une police secrète, la PIDE.

C'est aux antipodes que le pays se lézarde en sous-sol, depuis le début des années 60, avec de premiers soubresauts anti-coloniaux en Angola, suivis de révoltes au Mozambique, au Cap-Vert, à São Tomé et Principe. Lisbonne cependant veut croire que ces fièvres tropicales seront de courte durée, et envoie ses hommes pour mater les insurgés.

Des hommes qui vont manquer à l'heure des récoltes, des cueillettes, des vendanges. Le pays, déjà fort démuni, s'appauvrit encore, l'économie se délite, le tissu social s'effiloche, quand les familles voient partir leurs forces vives au front. Des humeurs mauvaises alors s'exaspèrent, le pouvoir est contesté, et des oppressions qui longtemps furent subies sans trop broncher sont dénoncées. Des hommes désertent l'armée, refusent le service aux colonies, et ceux qui ne sont pas conscrits vont chercher ailleurs un avenir meilleur, dans l'Espagne voisine, en France et au Luxembourg, qui en 1972 signe avec Lisbonne un traité ouvrant largement les portes du travail au Grand-Duché. Salazar à ce moment-là n'est plus, emporté par une hémorragie cérébrale en 1970, mais il faudra quelques années encore avant que le Portugal n'accède à son printemps.

Radio Renascença

Et le printemps, au Portugal comme ailleurs, se scande en musique, en chants et en chansons. Parmi ces chants, il en est qui pour l'éternité vont porter l'histoire qui les a vus éclore, sans que l'on sache jamais s'ils vibrent d'emblée d'un lyrisme particulier ou si c'est cette histoire qui, a posteriori, leur a conféré ses accents épiques, sa charge émotionnelle, cet impondérable qui des décennies durant va étreindre les âmes. La chanson que les Portugais vont entendre ce 25 avril 1974, quelques minutes après minuit, fait partie de ces grands marqueurs de la sensibilité collective, et c'est avec émotion que nos amis lusitaniens la chantent aujourd'hui encore.

C'est une époque où la nation est à l'écoute de la radio. Et c'est une saison où les soirées déjà sont longues, à Lisbonne, à Porto ou à Braga. Ce soir du 25 avril on écoute radio Renascença, qui diffuse les ondes de l'Église catholique, et ce qui est donné à entendre en ces minutes après minuit stupéfie les auditeurs, quand retentit «Grândola Vila Morena», une chanson interdite, dont la plupart des Portugais ignorent à cet instant-là qu'elle est signal de ralliement, et qu'elle sera pour l'éternité l'hymne d'un âge nouveau, qui dans les heures à venir va advenir à travers un printemps au parfum d'oeillet.

Dans les casernes en effet, des activistes du Mouvement des forces armées (MFA ) écoutent Renascença avec une attention particulière. Et quand retentissent les premières mesures de «Grândola» le Portugal a rendez-vous avec son avenir : les hommes prennent la route avec des blindés, direction Lisbonne. Le MFA s'empare des points stratégiques militaires et politiques et force le Premier ministre Marcelo Caetano à la capitulation. Seule la police politique oppose une résistance armée qui cause la mort de six personnes, seules victimes de la révolution au Portugal. Des milliers de Portugais descendent dans les rues, au mépris des consignes militaires. À Lisbonne, le point de rassemblement est le marché aux fleurs. Certains militaires mettent un œillet dans le canon de leur fusil, d'où le nom qui sera donné à cette page d'Histoire.

Sous le regard de l'Europe

Pendant les mois qui suivent, Lisbonne bouillonne d'effervescence révolutionnaire. Intellectuels et étudiants dessinent le monde nouveau dans les cafés, des ouvriers occupent leurs usines, l'autogestion est expérimentée «in vivo». Cette construction du socialisme en temps réel attire les militants de gauche par milliers, une partie de l'Europe a les yeux rivés sur ces événements, la Grèce en particulier, encore sous la botte des colonels. La Révolution des œillets passionne, à une époque où la démocratie n'était pas un acquis universel en Europe – des régimes militaires y perduraient, en Grèce mais également en Espagne, où la transition se fera dans le sang.

Grândola, ville brune/ Terre de fraternité/ C'est le peuple qui commande



Un gouvernement provisoire se met en place le 15 mai avec à sa tête le général Spinola, président de la République. Il rétablit les libertés et nationalise les secteurs décisifs de l'économie. Le leader socialiste Mario Soares, ministre des Affaires étrangères, entame des négociations avec les mouvements indépendantistes des colonies. C'est dans la précipitation que celles-ci deviennent des États souverains: Guinée-Bissau en 1974, Angola, Mozambique, Cap-Vert et Saint Thomas et Principe en 1975. Macao un peu plus tard sera rendu à la Chine populaire. Timor-Est, sitôt évacué par les Portugais, est envahi par les Indonésiens.

Les Enfants de l'Aube

«Grândola Vila Morena» avait été composé par José Afonso, surnommé Zeca. Le musicien l'avait intitulée en hommage aux traditions de solidarité d'une bourgade de l'Alentejo où il avait chanté en 1964 – «Grândola, ville brune/ Terre de fraternité/ C'est le peuple qui commande/ En toi, ô cité». Ancien instituteur élevé en Angola et au Mozambique, Zeca puisait dans le répertoire bien inoffensif du fado estudiantin de Coimbra, mais plusieurs de ses textes sont codés en filigrane, de sorte qu'il fut plusieurs fois inquiété par la PIDE, la police politique de Salazar.

Le musicien mourra dans le dénuement en 1987, à l'âge de 57 ans, mais «Grândola Vila Morena» est restée la chanson emblématique de la Révolution des œillets – elle a été reprise des milliers de fois, au Portugal et ailleurs, lors de manifestations et de célébrations. En 2013, des députés de gauche portugais l'avaient chantée en pleine séance de l'Assemblée nationale, pour marquer leur désaccord avec la politique d'austérité. Les jeunes Portugais ont redécouvert Zeca en 1994 avec le disque hommage «Filhos da Madrugada» (Les Enfants de l'Aube), interprété par les groupes de rock les plus réputés du pays.

