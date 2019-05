Le PS d'Elio Di Rupo s’avance à pas de loup vers les élections du 26 mai en pariant sur sa cohésion.

La prudente «reconquista» des socialistes belges

Par Max Helleff (Bruxelles)

Quel sera le score du Parti socialiste francophone au soir du 26 mai? C’est l'une des grandes inconnues de cette fin de campagne électorale. De la réponse à la question dépend le retour de la gauche au pouvoir en Wallonie, la Flandre restant pour l'essentiel fidèle aux partis de droite.

Tout est en tout cas mis en œuvre au PS d'Elio Di Rupo pour éviter le couac qui ramènerait l'électeur à un passé aussi récent que détonant. Tout au long de l'année 2018, il n'a été en effet question que des scandales qui ont affecté les «rouges». Les affaires frappant l'intercommunale liégeoise «Publifin» et l'association bruxelloise d'aide aux sans-abri «Samusocial» ont menacé un moment de couler le parti à la rose.

Guerre étouffée entre Di Rupo et Magnette

Si l'on en croit les sondages qui donnent aujourd'hui le PS entre 20 et 25 % des intentions de vote dans la capitale et au sud du pays, il n'en serait rien. En 2007, d'autres affaires avaient valu au PS son plus mauvais résultat. Pour la première fois, il était dépassé par les libéraux du Mouvement réformateur en Wallonie, ce qui ne l'avait pas empêché de participer au gouvernement fédéral emmené alors par le libéral flamand Guy Verhofstadt.

Trois ans plus tard, lors des législatives de 2010, il remportait son meilleur score historique, devenant le second parti du pays derrière la N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever. L'adage veut que tout soit possible en politique belge. Les dirigeants du PS ne veulent en tout cas pas gâcher leurs chances. La guerre qui aurait pu éclater entre Elio Di Rupo et Paul Magnette a été mise sous l'étouffoir.

Le PS promet monts et merveilles

À 67 ans, le premier s'accroche à la présidence du PS et se verrait bien Premier ministre dans le prochain gouvernement. Le second, de 20 ans le cadet de Di Rupo, doit se contenter de postuler pour un siège au Parlement européen, un strapontin qu'il n'occupera pas, a-t-il annoncé sans complexe. Mais il est par ailleurs le porte-parole du PS pour cette campagne, ce qui le place dans une position éminemment stratégique.

Ce faisant, le PS promet monts et merveilles à son électorat potentiel. Il a lancé une «grande consultation citoyenne» en janvier dernier, laquelle le conduit aujourd'hui à affirmer que les Belges francophones veulent en priorité une réforme fiscale et un impôt sur la fortune. Suivent des propositions qui ont trait à la revalorisation de la retraite, à la pénibilité du travail, à l'environnement, etc.

Faire payer la «suédoise»

Le PS entend détricoter les réformes de l'actuel gouvernement Michel, et notamment le «tax shift» qui a allégé la fiscalité des entreprises tout en revalorisant les bas salaires. «Le prochain gouvernement fédéral, ce sera avec la N-VA de Bart De Wever sans le PS, ou avec le PS sans la N-VA», martèle Elio Di Rupo. Pour cela, il faudra plus qu'une unité de façade.

Officiellement, le PS, le syndicat socialiste FGTB et la mutualité socialiste Solidaris sont sur la même longueur d'ondes. Ils entendent faire payer à la «suédoise» le report de l'âge de la retraite à 67 ans et l'«argent donné aux riches». Mais ces arguments ne suffisent manifestement pas à la section liégeoise de la FGTB qui vient de donner son soutien à l'ensemble de la gauche à l'occasion du 1er mai.

Et donc aux communistes du Parti du travail de Belgique (PTB) qui menacent le PS à la gauche de la gauche. Un appel au «rassemblement des travailleurs» qui pourrait se payer cash le 26 mai prochain.