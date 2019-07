L'effort de la province de Luxembourg est le double de celle de Liège. Logique, elle est aussi beaucoup plus étendue.

La province de Luxembourg soigne ses routes

Patrick JACQUEMOT L'effort de la province de Luxembourg est le double de celle de Liège. Logique, elle est aussi beaucoup plus étendue.

L'Union des villes et communes (UVCW) vient de publier une étude sur les communes wallonnes. Si on y apprend que ces localités emploient 104.000 équivalents temps plein, le bilan a aussi mesuré l'ampleur des investissements. Ceux-ci sont en baisse.

Entre 2012 et 2018, leur montant aurait chuté de 200 millions d'euros. Une somme à mettre en parallèle avec l'ensemble des fonds publics communaux engagés, entre 2012 et 2017, qui se montaient à 300 millions d'euros.

Trop peu de nouvelles infrastructures

Dans l'analyse faite, il est souligné que ces investissements «sont consacrés à de l'entretien, du remplacement», et donc assez peu pour de nouveaux équipements. Ce qui peut être préjudiciable pour l'avenir.

Un accent est aussi mis sur la province de Luxembourg. Si elle reste la moins peuplée de Wallonie, elle possède comme particularité d'être particulièrement étendue. Conséquence, elle investit massivement dans son réseau routier, plus long que dans d'autres secteurs géographiques.

Résultat : la province et ses 285.000 habitants se retrouve à dépenser deux fois plus dans ces travaux de macadam que sa "grande sœur", la province de Liège et ses 1,1 million d'habitants.

Pointé du doigt car dangereux, le réseau routier de la province luxembourgeoise fait donc bien l'objet d'efforts conséquents. Au même titre que l'UVCW signale que cette zone investit également beaucoup dans les domaines des sports, loisirs et culture en comparaison avec les provinces voisines. Heureux Luxembourgeois belges!