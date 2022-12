Ce jeudi 15 décembre, les syndicats de police lanceront ce qu’ils appellent «un mois sans sanction» pour protester contre le gouvernement fédéral.

La police belge annonce un mois sans PV

Mélodie MOUZON Ce jeudi 15 décembre, les syndicats de police lanceront ce qu’ils appellent «un mois sans sanction» pour protester contre le gouvernement fédéral.

Pas d'amende de stationnement ou de circulation durant un mois. C'est ce qui attend les Belges et ceux qui circulent sur les routes du plat pays à compter de ce jeudi 15 décembre. Et ce, jusqu'au 15 janvier. L'action, baptisée «un mois sans sanction», est lancée par les syndicats de police, qui veulent protester contre le gouvernement fédéral pour deux raisons : la fin de carrière douce pour les policiers qui prennent leur retraite à 58 ans s'éteint à partir de 2023 et l’annulation de l'augmentation salariale convenue pour la police.

Le permis à points attendu pour 2024 en Belgique L'augmentation du nombre d'accidents mortels devrait amener le royaume à adopter une formule proche du permis allemand.

Les syndicats demandent donc aux agents de police de répondre «de manière non répressive» aux infractions au code de la route et au stationnement à partir de jeudi. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y aura également moins de contrôles d'alcoolémie au volant et dans les aéroports. Et les syndicats de menacer de poursuivre le mouvement «jusqu'en 2024» s'ils ne sont pas entendus, ont révélé ce lundi nos confrères belges de Sudinfo.



Les policiers devront cependant donner des avertissements verbaux aux contrevenants et leur expliquer pourquoi aucun PV ne leur sera délivré.

Certaines infractions feront cependant encore l'objet d'une amende. C'est le cas de la conduite imprudente, de l'absence d'assurance ou encore de la conduite en état d'ivresse. Des actions ciblées à ce sujet auront lieu dans tout le pays, notamment durant la semaine prochaine.

Ce mois sans pénalité va représenter un gros manque à gagner pour l'Etat belge. Plus d’un demi-milliard d’euros d’amendes de circulation sont en effet collectés chaque année.

Une grève du zèle dans les aéroports le 23 décembre En plus de ce mois sans PV, les syndicats de police belges menacent également de mener des opérations de grève dans les différents aéroports du pays durant la semaine prochaine, à la veille des vacances de Noël qui débutent le 24 décembre en Belgique. Ils prévoient notamment une grève du zèle le vendredi 23 décembre, veille du réveillon. Les voyageurs ne seront pas empêchés de prendre leur vol, mais le renforcement des contrôles engendrera inévitablement un allongement des files. Il faudra donc prendre ses dispositions et arriver bien à l'avance pour espérer prendre son avion à temps.

