Le château de la Résidence de Dresde, un des plus vieux bâtiments de la ville et qui accueille certains des plus importants musées d’Europe, est en phase de rénovation.

La photo du jour

La Residenzschloss Dresden est un des plus vieux bâtiments de la ville. Il était la résidence des princes-électeurs saxons (1547–1806) puis des rois de Saxe et accueille certains des plus importants musées d’Europe. Il abrite une collection d’estampes, de dessins et de photographies, le Cabinet des Monnaies et Médailles ainsi qu'une bibliothèque d'art. Actuellement en phase de rénovation et d'agrandissement, les travaux coûteront environ 389 millions d’euros.