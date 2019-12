Un cliché montrant le leader de l'extrême droite flamande aux côtés du président du parti communiste fait scandale. Ou quand un coup de com' devient embarrassant pour les «cocos» belges.

La photo choc qui bouscule les lignes

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - Pour une photo-choc, c'en est une. Dimanche, l'hebdomadaire gratuit De Zondag a publié la photo de deux leaders politiques flamands, tout sourire, épaule contre épaule. Le premier, Peter Mertens, préside le Parti du travail de Belgique (PTB). Le second, Tom Van Grieken, est le jeune président du Vlaams Belang, le parti d'extrême droite. Ce parti qui a conquis 18 sièges (sur 150) au Parlement fédéral lors des élections du 26 mai dernier.

Et c'est là, dans le rapprochement improbable de deux partis et de deux idéologies a priori diamétralement opposés, qu'est survenu le scandale.

Bien que banalisé en Flandre, le Vlaams Belang reste en effet toujours maintenu à l'écart des exécutifs par le truchement d'un cordon sanitaire. Cela s'explique en raison de son histoire post-fasciste et de sa volonté affichée d'en finir avec la Belgique. Quant aux communistes, ils n'ont jamais fait leur «coming out», refusant de tourner le dos à leurs héritages marxiste-léniniste et maoïste.

Les extrêmes enfin réunis et démasqués? Ce raccourci souvent entendu parmi les adversaires des deux partis concernés a été ressassé de plus belle ce dimanche dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les écologistes Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet ont adopté le ton de l'humour et l'indignation pour dire leur stupéfaction.

Quant à Georges-Louis Bouchez, il a remis au goût du jour une critique souvent entendue dans les rangs du Mouvement réformateur (MR), le parti libéral francophone dont il est désormais le président: «Cela fait de nombreuses années que le MR tente de faire comprendre que le PTB et le Belang appartiennent au même registre populiste et dangereux pour notre pays».

Pour les communistes, le problème est désormais double. La photo du Zondag ne mouille pas seulement les communistes flamands, mais tous les communistes belges car, contrairement aux autres formations politiques, le parti est resté unitaire, c'est-à-dire non divisé selon le clivage linguistique. Le Parti du travail de Belgique devient ainsi en Flandre «Partij van de Arbeid van Belgie».





Il n'en fallait pas plus pour que les oreilles du ministre-président wallon Elio Di Rupo se mettent à siffler. Au cours de l'été dernier, le socialiste a tenté d'embarquer dans sa coalition le PTB qui avait réussi un bon score lors des législatives. En vain. Il reste qu' indirectement, la photo du Zondag conduit à penser que les communistes sont prêts à pactiser avec le Vlaams Belang, un parti que le PS n'a cessé de combattre au cours des dernières décennies.

Depuis, c'est le grand rétropédalage. Le président du PTB Peter Mertens dit qu'il n'a accepté la photo du Zondag -et l'interview qui l'accompagne- que parce que «le Vlaams Belang est le deuxième parti en Flandre». Il fait valoir que l’exercice n’a pas été «évident» pour lui. «Je n’aime pas leurs points de vue fascistes. Je suis un antifasciste coriace». Mais, a-t-il ajouté, il a voulu «entendre la colère» des électeurs du Belang. Ils ont été nombreux en effet à plébisciter l'extrême droite, le 26 mai dernier, en raison de son programme social digne d'un parti travailliste.

L'indignation est réelle. «On le sait, les démocrates européens sont divisés sur la stratégie face à la montée des extrêmes droites : stigmatiser ou engager la discussion ? Mais que l’extrême gauche trouve que pour parler aux électeurs du Belang, il faille poser aux côtés du président d’un parti aux relents racistes est dévastateur au sud du pays...» analysait Le Soir ce lundi.