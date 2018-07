Vingt ans après, l'équipe de France a remporté sa deuxième Coupe du monde de football en battant la Croatie 4-2, dimanche soir. Contrairement à 1998, les jeunes joueurs de l'équipe de France et acteurs de premier rang ont twitté leur bonheur tel qu'ils l'ont vécu en coulisses: en chantant et en s'amusant dans les vestiaires et lors de la conférence de presse finale!

La nuit étoilée des Bleus vécue en coulisses

Vingt ans après, l'équipe de France a remporté sa deuxième Coupe du monde de football en battant la Croatie 4-2, dimanche soir. Contrairement à 1998, les jeunes joueurs de l'équipe de France et acteurs de premier rang ont twitté leur bonheur tel qu'ils l'ont vécu en coulisses: en chantant et en s'amusant dans les vestiaires et lors de la conférence de presse finale!

(NK) – Ils l'ont fait, une deuxième victoire en Coupe du monde, vingt ans après celle de 1998. Une belle revanche sur la finale manquée il y a quatre ans. C'est un rêve qui vient de se réaliser pour les jeunes joueurs de l'équipe de France. Au bout de 95 minutes de jeu, le temps s'est arrêté le temps de réaliser cette victoire face à la Croatie.

Entre les milliers de confettis, des cris, des rires et des larmes ont marqué les visages des joueurs, mais rien n'a pu les empêcher de faire la fête comme il se doit dans les vestiaires, en conférence de presse mais aussi avec le président Emmanuel Macron.









La folie !!! Conférence de presse de Didier Deschamps. pic.twitter.com/ppENPWzfas — ⭐️⭐️Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) 15 juillet 2018





Les joueurs n'ont pas oublié de célébrer la performance de N'Golo Kanté sur le terrain et lui ont dédié une chanson en conférence de presse mais aussi sur le chemin du retour.

Nnnnnnnnn’Golo Kanté !!! 📢📢📢



Les coulisses de la victoire sur Snapchat !! ➡️ equipedefrance pic.twitter.com/Obj8iNGBVz — Equipe de France (@equipedefrance) 15 juillet 2018





Les Bleus sont attendus ce lundi après-midi à 17 heures pour défiler sur les Champs-Elysées avant d'être accueillis à l'Elysée par le président Emmanuel Macron pour célébrer leur titre mondial.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.