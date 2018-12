Le futur apparaît à l'est: les îles Samoa, les Fidji et la Nouvelle-Zélande ont été les premières à tourner la page d'une tumultueuse année 2018 et à plonger dans une nouvelle année.

La Nouvelle-Zélande et l'Australie déjà en 2019

(AFP) - A Auckland, les douze coups de minuit, annoncés par un décompte lumineux projeté sur la fameuse Sky Tower, ont été marqués par un feu d'artifice tiré depuis le sommet de cette tour de télévision. Puis, l'est de l'Australie a suivi avec un feu d'artifice à Sydney, le plus grand jamais tiré depuis la célèbre baie.



C'est une quantité record d'engins pyrotechniques, ainsi que des couleurs et des effets inédits, qui ont enflammé pendant 12 minutes le ciel de l'agglomération pour le plus grand plaisir du million et demi de spectateurs.

2019 a été proclamée par l'ONU Année internationale des langues autochtones. La baie de Sydney a été le théâtre de cérémonies célébrant les cultures aborigènes, y compris la projection d'animations sur les pylônes du Sydney Harbour Bridge.

Les célébrations vont se propager au fil des heures dans le monde entier, parfois dans un contexte de forte présence policière en raison des risques d'attentat. A Hong Kong, 300.000 personnes sont attendues sur les berges de Victoria Harbour pour assister à 10 minutes d'un feu d'artifice tiré depuis cinq barges.

La Saint-Sylvestre sera marquée à Saitama, au nord de Tokyo, par un juteux combat-spectacle très attendu entre la superstar américaine Floyd Mayweather et un jeune champion japonais de kickboxing, Tenshin Nasukawa.

A Jakarta, des centaines de couples vont se dire "oui" lors d'un gigantesque mariage collectif tandis que les autorités ont demandé aux habitants de la province de Banten, récemment frappée par un tsunami meurtrier, d'annuler toutes les fêtes du Nouvel An par respect pour les victimes.