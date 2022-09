L'agence spatiale américaine espère que la météo sera clémente pour sa mission vers la Lune. Mais la fenêtre d'opportunité pour réaliser cette dernière est restreinte.

La Nasa espère un lancement d'Artemis en douceur

L'agence spatiale américaine espère que la météo sera clémente pour sa mission vers la Lune. Mais la fenêtre d'opportunité pour réaliser cette dernière est restreinte.

(dpa) - Vendredi, la Nasa estimait seulement à 60% de chances que les conditions météorologiques soient suffisamment bonnes ce samedi, au centre spatial de Cap Canaveral en Floride. Des averses pourraient survenir au début de la fenêtre de lancement de deux heures, et à la fin de cette période, il y a 80% de risques qu'il pleuve, a indiqué la Nasa vendredi sur son site Internet. Une autre possibilité de lancement est prévue pour lundi.

Lundi dernier, le lancement avait déjà dû être interrompu en raison de problèmes techniques. Le blog «Artemis» de la Nasa indique que les spécialistes sont désormais optimistes quant à la résolution de ces problèmes. Des problèmes de fuite de carburant ont notamment été détectés. La raison derrière ces fuites se cache dans l'un des quatre moteurs, qui n'a pas pu être refroidi assez rapidement à la température nécessaire. Un compte à rebours plus long devrait dorénavant permettre de disposer de plus de temps pour cette opération.

La Nasa en ordre de marche pour retourner sur la Lune Pour la première fois depuis la dernière mission Apollo en 1972, une fusée - la plus puissante du monde - propulsera à la fin du mois une capsule habitable jusqu'en orbite autour de la Lune, avant de revenir sur Terre.

En outre, lundi déjà, la météo semblait trop incertaine pour assurer aux spécialistes un lancement d'«Artemis I» dans la fenêtre de tir de deux heures. Car, il faut aussi prendre en compte que la fusée ne peut décoller qu'à certaines heures, avant de tourner autour de la Terre et ensuite quitter le champ d'attraction de notre planète pour prendre sa direction nécessaire vers la Lune.

Une mission de 40 jours

La Nasa veut lancer la capsule spatiale «Orion» à l'aide de la fusée lourde «Space Launch System» depuis la base spatiale de Cap Canaveral, puis la mettre en orbite autour de la Lune et la faire atterrir à nouveau dans le Pacifique environ 40 jours plus tard. Le vol d'essai «Artemis I» a également pour but de pouvoir à nouveau envoyer des hommes sur le satellite de la Terre dans quelques années avec la mission «Artemis II». Auparavant, le système de fusée avait déjà été testé deux fois à grande échelle sur le centre spatial. Les deux fois, différents problèmes étaient par ailleurs survenus. Lundi dernier, la Nasa avait néanmoins donné son feu vert pour un vol sans équipage.

Avec la mission «Artemis», des astronautes américains devaient donc à nouveau atterrir sur la Lune d'ici 2024, y compris pour la première fois une femme et une personne non blanche. Cela est désormais prévu pour 2025 au plus tôt. Quatre astronautes doivent être placés en orbite lunaire à bord du vaisseau spatial «Orion», où deux d'entre eux seront ensuite transférés sur un véhicule d'atterrissage. Il est également prévu de créer une sorte de station spatiale sur la Lune, qui servirait de base pour un vol habité vers Mars, mais seulement dans un avenir plus lointain.

