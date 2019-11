En Belgique, l’informateur royal fera un nouveau rapport au roi Philippe le 9 décembre. C'est ce qui est ressorti d’un entretien ce lundi entre le chef de l’État et le chargé de mission. «Il est maintenant plus que temps de réussir», déclare ce dernier.

La mission de Paul Magnette prolongée de deux semaines

En Belgique, l’informateur royal fera un nouveau rapport au roi Philippe le 9 décembre. C'est ce qui est ressorti d’un entretien ce lundi entre le chef de l’État et le chargé de mission. «Il est maintenant plus que temps de réussir», déclare ce dernier.

En Belgique, l’informateur royal Paul Magnette (PS) a été prolongé dans sa fonction jusqu’au 9 décembre, date à laquelle il fera un nouveau rapport au Roi, a indiqué lundi le Palais royal.

Désigné informateur royal le 5 novembre dernier par le roi Philippe après l'échec des préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA), Paul Magnette a été chargé d’examiner toutes les pistes possibles, sachant que sa préférence va plutôt vers une coalition arc-en-ciel, libérale-socialiste-verte avec peut-être le Cd&V, mais sans la N-VA.

Le président du parti socialiste a pris sa mission à bras-le-corps en étendant la liste des partis consultés. Ainsi, il a déjà consulté et consulte encore dix partis, ayant ajouté Défi et le cdH à sa liste.

Paul Magnette ne cherche pas à constituer une prochaine coalition, mais plutôt à trouver des consensus autour de plusieurs thèmes, comme le relèvement du taux d’emploi, la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, la justice et la sécurité, la transition climatique ou encore l’immigration. Un changement de méthode dont certains espèrent qu’il pourra faire bouger les lignes.

Une note en huit chapitres

L'informateur, qui dispose désormais de deux semaines supplémentaires, a appelé lundi les partis politiques à sortir de leur réflexion stratégique et de leur «zone de confort» pour s’engager dans la formation d’un gouvernement fédéral. «Il est maintenant plus que temps de réussir», a-t-il dit après son rapport au Roi, constatant que les «partis se comprennent beaucoup mieux.»

Paul Magnette, qui a déjà fait un premier rapport au Roi le 18 novembre dernier, a établi une note articulée autour de huit chapitres: pacte national pour le plein-emploi, soutien à l’esprit d’entreprise et à la productivité, transition durable, cohésion sociale, soutien aux politiques de santé et en faveur des personnes handicapées, sécurité (y compris la justice et la lutte contre le terrorisme), asile et migration et modernisation de l’État. Il fera son prochain rapport au Roi le lundi 9 décembre.