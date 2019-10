Les opposants à la libération du pédophile n’ont rassemblé que 400 personnes dans les rues de la capitale belge. Mais dans tout le pays, l'emprisonnement à perpétuité du pédophile fait débat.

La marche anti-Dutroux a fait un flop

Max HELLEFF (Bruxelles) - Ils n’étaient guère que 400, dimanche après-midi, dans les rues de Bruxelles à participer à la marche noire contre Marc Dutroux. La déception était évidente dans les rangs des manifestants. Et pour cause : en octobre 1996, la «Marche blanche» avait réuni 350.000 personnes venues dire leur soutien aux parents des victimes du « monstre de Marcinelle », en un moment où la justice était clouée au pilori pour ses dysfonctionnements à répétition.

«Dutroux reste au trou». «Rétablissons la peine de mort». «Stop à la pédophilie. Non à la libération de Marc Dutroux»… : tels étaient les slogans que l’on pouvait lire sur les calicots des marcheurs. Sur les affiches, des photos de Julie et Melissa, d’An et Eefje, de Sabine et Laetitia, ravivaient une douleur mal éteinte.

Avec cette marche, les organisateurs voulaient faire pression sur le Parlement pour qu’il adopte une «Loi des Anges» instaurant l’incompressibilité des peines prononcées pour délits sexuels contre mineurs. Ils entendaient ainsi rappeler que la justice doit savoir écouter les victimes, un argument qui avait tenu lieu de filigrane tout au long de l’affaire Dutroux.

Manipulations tous azimuts

Est-ce le temps pluvieux qui a découragé de potentiels manifestants? Est-ce les années qui, passant, ont anesthésié le chagrin des Belges? Ou la très faible probabilité que Marc Dutroux soit un jour libéré? Toutes ces questions sont posées à une semaine de la décision du Tribunal d’application des peines. Le 28 octobre, il dira si «l’homme le plus haï de Belgique» est admis, ou non, à bénéficier de la libération conditionnelle.

Celui qui fut en 1998 qualifié de «psychopathe» par les psychiatres n’a eu de cesse au cours des deux dernières décennies de donner le change aux professionnels qui l’encadrent, cherchant à les convaincre du bien-fondé de sa sortie de prison.

Il manipule sa femme, ses victimes, ses enquêteurs

L'enjeu est de taille: s'il devait être établi le 28 octobre que le risque de récidive est théoriquement écarté, que Marc Dutroux ne pose plus un problème de dangerosité, l'avocat Bruno Dayez demanderait l’accès à la libération conditionnelle de son client et sa mise sous bracelet électronique.

Mais... En 2013, alors que Marc Dutroux pouvait pour la première fois prétendre à une demande de libération conditionnelle, un rapport psycho-social soumis au Tribunal d’application des peines avait dénoncé son caractère éminemment manipulateur et rappelé son absence totale d’empathie : «Il manipule sa femme, il manipule ses victimes, il manipule les enquêteurs, il nous manipule, il manipule ses gardiens et en retire un sombre plaisir qu’il ne cherche même pas à dissimuler. Mais, à aucun moment, il ne se montre prêt à manifester la moindre commisération pour autrui.

L'avocat de Marc Dutroux, Bruno Dayez, souhaiterait faire bannir la perpétuité du code pénal belge. AFP

Les démarches menées par la défense de Marc Dutroux ont également pour but de mettre sous la loupe son régime carcéral alourdi par la mise à l'isolement, au motif qu’il devrait en toute logique aider celui qui a payé sa dette à la société à s’y réinsérer. L’avocat Dayez en a fait un combat : «Au-delà d'un certain nombre d'années, la punition me paraît énorme et excessive à l'aune d'une vie humaine», dit-il. Bruno Dayez considère que la peine de prison à perpétuité devrait être bannie du code pénal.

Quoi qu’il en soit, il y a peu de chances que Marc Dutroux sorte un jour de prison. Personne ne se risquera à lui rendre la liberté dont il bénéficia au début des années 1990 et lui permit de devenir en toute impunité un prédateur d’enfants avant d'être finalement arrêté en 1996. Condamné à la perpétuité (soit 30 ans en Belgique) en 2004, Dutroux (aujourd’hui âgé de 62 ans) devrait finir sa vie en prison en raison du mécanisme qui le laissera pour longtemps encore à la disposition de la justice.

La facture de 23 ans de prison

«Cela voudrait dire que Dutroux (s’il est libéré sous conditions en 2021, ce qui est loin d’être acquis!) devra attendre ses… 86 ans pour retrouver une liberté totale, sans surveillance», écrivent les quotidiens du groupe Sudpress qui rendent régulièrement compte des faits du prisonnier d’Ittre (Brabant wallon). Vendredi, les mêmes journaux estimaient à 5,7 millions d’euros la facture que représente à ce jour pour l’Etat belge l’emprisonnement du pédophile.

Ajoutons qu’en Belgique, deux tueurs au casier judiciaire certes effrayant, mais moins chargé émotionnellement que celui de Marc Dutroux, sont en prison depuis au moins 40 ans.