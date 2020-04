La lutte pour succéder à Merkel dans l'ombre de la crise

Markus Söder et Armin Laschet dirigent les deux régions les plus touchées en Allemagne par le coronavirus mais suivent des stratégies différentes contre l'épidémie. Avec en ligne de mire la succession d'Angela Merkel en 2021.

Markus Söder et Armin Laschet dirigent les deux régions les plus touchées en Allemagne par le coronavirus mais suivent des stratégies différentes contre l'épidémie. Avec en ligne de mire la succession d'Angela Merkel en 2021.

(AFP) - Les deux hommes ont plusieurs points communs: respectivement âgés de 53 et 59 ans, M. Söder et Laschet sont tous deux conservateurs et dirigent la Bavière et la Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW), les régions allemandes les plus vastes et peuplées. Les plus frappées par le covid-19 aussi. Les premiers cas officiellement recensés en Allemagne sont ainsi apparus en février dans ces deux Länder. La Bavière compte depuis plus de 33.000 cas et près de 900 morts, juste devant le NRW avec 25.000 malades et plus de 500 décès.

Face à cette situation, moins dramatique toutefois que chez nombre de voisins européens, les deux barons locaux se retrouvent en première ligne et orchestrent avec la chancelière, fédéralisme oblige, la riposte à l'épidémie. Ils ont pourtant au fil des semaines esquissé des approches différentes. M. Söder, le patron de la CSU, le parti bavarois allié à la CDU, se veut l'apôtre d'une ligne très stricte, avec des mesures proches du confinement mis en oeuvre en France, Italie ou Espagne. Même si l'Allemagne semble à ce stade mieux contrôler que d'autres pays l'avancée de l'épidémie, M. Söder ne cesse de plaider pour un maintien de règles fermes.

Markus Söder assure ne penser «matin, midi et soir» qu'à la lutte contre l'épidémie de coronavirus Photo: AFP

Il avait ainsi été le premier à imposer dans son Land, sans réel débat, la fermeture des écoles. Elles ne devraient rouvrir en Bavière que le 11 mai, soit une semaine après le reste des écoles allemandes. Ancien contempteur de la politique migratoire de Mme Merkel, il jouit désormais d'une popularité en Bavière rarement vue dans une démocratie, avec 94% d'opinions favorables selon un récent sondage. Même les écologistes, dont M. Söder s'est arrogé nombre d'idées ces derniers mois, plébiscitent celui qui est désormais surnommé «Corona-Kaiser», «L'empereur Corona». A l'échelon fédéral, M. Söder est devenu aussi populaire que Mme Merkel, dont les Allemands saluent la gestion de crise.

De quoi nourrir des ambitions nationales? M. Söder s'en défend, assurant ne penser «matin, midi et soir» qu'à la lutte contre l'épidémie. Mais la percée fulgurante dans les sondages de ce colosse pétri d'ambition ne lui a évidemment pas échappé. «Pour la partie conservatrice de l'électorat allemand, la posture de leader que Söder essaie de présenter pourrait être attractive», déclare Gero Neugebauer, professeur à l'université libre de Berlin.

Die Sicherheit der Bevölkerung steht an erster Stelle. Bayern geht bei allen Erleichterungen behutsam und immer mit entsprechenden Schutzmaßnahmen vor. Es gibt keinen Anlass zu Entwarnung. #corona pic.twitter.com/uSve3Xn2Xk — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 16, 2020

M. Laschet, issu de la droite modérée et candidat à la présidence de la CDU, a lui choisi une autre voie. Cet élu madré au regard malicieux milite pour une levée des restrictions, prolongées pour partie jusqu'au 4 mai. «Tout fermer n'est pas le bon remède», répète-t-il. Le dirigeant régional, candidat à l'élection à la tête de la CDU, prévue en avril mais repoussée probablement en décembre, ne cesse de pointer le effets néfastes des restrictions sociales, de la «violence domestique» au «chômage de masse» en passant par les «dépressions et suicides».

En multipliant tests, distributions de masques et traçages des malades, M. Laschet veut faire repartir une économie allemande entrée en récession en mars. Il a ainsi obtenu que les concessionnaires automobiles puissent sans tarder accueillir à nouveau des clients et faire ainsi repartir une industrie exportatrice au cœur du modèle allemand. Il est devenu «le visage de la sortie de crise» dans le pays, a estimé un proche cité dans le Süddeutsche Zeitung. Mais il est distancé par son rival éventuel dans les enquêtes d'opinion. Récemment, une photo où il apparaît portant un masque à l'envers est devenue virale.

Allié à l'ambitieux ministre de la Santé, Jens Spahn, dans la course à la présidence de la CDU, il incarne cependant la «continuité» avec l'ère Merkel, selon M. Neugebauer. MM. Söder et Laschet semblent en tout cas à ce stade avoir distancé largement les deux autres candidats de la droite à la chancellerie, Norbert Röttgen et un vieux rival de Mme Merkel, Friedrich Merz, qui n'occupent pas de poste de direction et sont donc moins présents dans les médias.

