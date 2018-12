La Lorraine a commencé ce week-end à fêter saint Nicolas, le protecteur des enfants sages, et espère obtenir l'inscription au patrimoine culturel et immatériel de l'Unesco de cette tradition ancrée dans l'Est et le Nord de la France.

La Lorraine veut inscrire son saint Nicolas à l'Unesco

(AFP) - «Saint Nicolas, c'est un héros, une tradition, le saint patron des Lorrains», résume Laurent Villeroy de Galhau, conseiller municipal délégué aux fêtes et animations à Nancy. Il est célébré le 6 décembre dans le Nord et l'Est de la France comme au Luxembourg, en Belgique, et dans de nombreux pays du nord de l'Europe, à la différence qu'il n'apporte pas avec lui des cadeaux mais des friandises.

Les festivités autour de l'ancêtre laïcisé du père Noël ont démarré samedi à Nancy avec le traditionnel défilé de saint Nicolas, barbe fournie et mitre à la main. Quelque 2,5 tonnes de bonbons et friandises ont été distribuées aux 100.000 enfants et adultes présents pour admirer les chars fabriqués par 400 bénévoles de la Métropole du Grand Nancy.

200.000 personnes attendues

Plus de 200.000 visiteurs sont attendus pendant le week-end au cours duquel 80 spectacles sont organisés. «Tous les Lorrains ont un attachement à cette tradition séculaire, populaire, culturelle et même cultuelle, sans qu'il n'y ait le moindre obstacle culturel et cultuel à la célébrer», ajoute M. Villeroy de Galhau.

Depuis 2014, le maire de Nancy, Laurent Hénart, en partenariat avec la commune de Saint-Nicolas-de-Port, où sont conservées les reliques du saint patron, souhaite la reconnaissance des fêtes de Saint-Nicolas au patrimoine culturel et immatériel de l'Unesco.

La manifestation a d'ailleurs été inscrite cette semaine par le ministère de la Culture à l'inventaire français du patrimoine culturel et immatériel, a annoncé vendredi le maire, qui avait déposé début novembre le dossier de candidature. C'est la première étape indispensable pour un classement au patrimoine mondial de l'Unesco. «Nous allons maintenant travailler sur un dossier plus étoffé, ouvert sur les autres territoires avec qui nous partageons cette fête, mais qui ne la vivent pas forcément de la même manière», a-t-il dit.

De très nombreuses communes célèbrent le saint patron: Metz, Forbach (Moselle), Longwy (Meurthe-et-Moselle), Épinal, Mirecourt (Vosges), Bar-le-Duc, Verdun (Meuse)...

A Metz cet après-midi

Le grand défilé de la Saint-Nicolas a lieu ce dimanche à Metz à 16 heures. À 17h30, un grand spectacle familial "Jardin des Anges" de la compagnie belge Theater Tol est prévu place de la Comédie. Saint Nicolas apparaîtra au balcon de l'Opéra à 15h45, pour le plus grand bonheur des petits comme des plus grands.



Le 8 décembre, Saint-Nicolas-de-Port, qui se présente comme «la capitale historique», organisera «la 773e procession ancestrale aux flambeaux», dans la basilique où sont conservées les reliques du saint patron.