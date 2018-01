PAR MAX HELLEFF (BRUXELLES)

La Belgique aurait lancé une étude en vue de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. Cette information a donné un énième coup au cœur à tous ceux qui veulent en finir avec l'atome.



«La construction d'une nouvelle centrale nucléaire en 2040 est l'un des scénarios sur lequel le professeur gantois Johan Albrecht et le bureau du Plan ont été invités à travailler», a-t-on pu lire dans les journaux belges qui s'étonnaient de ce scénario. Scénario paradoxal en effet car, officiellement, la Belgique entend toujours sortir du nucléaire en 2025. En 2050, elle devrait atteindre le «100 % renouvelable».

Pourquoi une telle volte-face? A cause de la N-VA? Au cours des dernières semaines, les nationalistes flamands de Bart De Wever ont fait savoir qu'ils doutaient sérieusement de l'opportunité de fermer les centrales nucléaires si la Belgique ne pouvait continuer à produire de l'électricité à un prix accessible.

Maintenir en activité les réacteurs les plus récents au-delà de 2025 avait été évoqué dans la foulée. Mais personne jusqu'ici n'avait osé mettre sur la table la construction d'une nouvelle unité. Engie Electrabel, le principal exploitant du parc nucléaire belge, a juré être le premier étonné par la nouvelle.

«Scénario théorique»

Vendredi, le Premier ministre Charles Michel a dû s'employer à calmer les esprits: «Il n'est pas question de sortir du cadre de l'accord de gouvernement» qui prévoit la sortie du nucléaire en 2025 moyennant la garantie d’un approvisionnement en électricité.

«Le scénario de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire en 2040 est purement théorique», a conclu pour sa part la ministre en charge du dossier, la libérale Marie-Christine Marghem.

«Théorique»? Peut-être. Mais il reste qu'entre affirmations et dénégations, il est bien difficile pour les Belges et leurs voisins immédiats de se faire une religion sur les intentions réelles du gouvernement Michel. Il est de notoriété publique que de fortes tensions agitent la quadripartite au pouvoir quant au sort à réserver au nucléaire dans les prochaines années.

Selon «Le Soir», ce n'est pas la N-VA qui a demandé d'étudier la construction d'une centrale, mais bien le Mouvement réformateur (MR) de Charles Michel. L'objectif étant d'explorer «le panel le plus large possible de solutions, entre l'arrêt total du nucléaire et la construction d'une nouvelle centrale».

La N-VA serait toutefois intéressée par le prix que pourrait représenter une telle construction. «Ce n'est pas parce qu'on veut acheter un bijou chez Lidl qu'on ne peut pas aller voir le prix avenue Louise», s'amuse un proche du vice-Premier ministre Jan Jambon (N-VA). Pure curiosité, donc. «La N-VA elle-même a finalement rejeté ce scénario, affirme la ministre Marghem.

Intellectuellement, il était pourtant pertinent de l'étudier. Dès lors qu'on veut confirmer la viabilité de la sortie du nucléaire, il faut la chiffrer et comparer plusieurs scénarios. N'étant donc pas tenable, le scénario d'une nouvelle construction n'existe plus.»

Récapitulons: les partis qui composent le gouvernement Michel ne sont pas d'accord sur une sortie «inconditionnelle» du nucléaire en 2025, mais personne ne veut officiellement d'une nouvelle centrale.

Du reste, il faudra attendre le futur Pacte énergétique, lequel doit être bouclé entre le fédéral et les Régions avant la fin de la législature, pour en savoir davantage sur les modalités de l'abandon de l'atome. Cet accord dépendra notamment de l'estimation chiffrée des différents scénarios balisant la sortie du nucléaire.

Samedi, le vice-Premier ministre et chrétien-démocrate flamand Kris Peeters a cherché à rassurer: «La loi est la loi. La sortie en 2025, on maintient. Mais je comprends aussi les soucis de l'industrie concernant les prix, les coûts de l'opération, l'avenir en général en matière d'approvisionnement.»

Avec l'immigration, la fin ou le maintien de l'atome sera au cœur de la campagne électorale qui doit mener aux élections communales du 14 octobre prochain, et aux scrutins régionaux et fédéral du 26 mai 2019. La valse-hésitation à laquelle on assiste en ce moment est le reflet de cette lutte à couteaux tirés entre les partis de la coalition au pouvoir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.