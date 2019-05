Depuis 1979, le nombre d'eurodéputées a doublé, mais les femmes y restent encore minoritaires, particulièrement aux postes clés.

International 3 min.

La lente mais réelle féminisation du Parlement européen

Depuis 1979, le nombre d'eurodéputées a doublé, mais les femmes y restent encore minoritaires, particulièrement aux postes clés.

Les femmes représentent actuellement un tiers (36%) des 751 élus au Parlement européen. Cette part a doublé en quarante ans de législatures. Les femmes ne constituaient que 16% de l'hémicycle en 1979, première élection au suffrage universel direct. Au parlement de Strasbourg, les femmes sont plus nombreuses que dans les assemblées des pays membres de l'Union, où elles ne représentaient en moyenne que 27,9% des députés en 2018, selon les données du Service de recherche du Parlement européen (EPRS).

À l'échelle mondiale, le Parlement européen dépasse encore plus nettement la moyenne des parlements nationaux, actuellement établie à 24,3% de femmes par l'Union internationale des parlements (IPU). La Finlande (77%), l'Irlande (54,5%) et la Croatie (54,5%) composent le trio de tête des pays ayant la plus grande proportion de femmes parmi leurs eurodéputés. Malte et la Suède atteignent la parité (50%), et l'Espagne en est proche (48,1%). A l'autre bout du spectre, les femmes représentent moins de 20% des eurodéputés hongrois, lituaniens, bulgares, estoniens, chypriotes et roumains.

En 2019, près d'un tiers (onze) des vingt-huit pays membres imposeront, à des degrés divers, des quotas femmes/hommes dans les listes électorales nationales pour les européennes, dont, pour la première fois, l'Italie, la Grèce et le Luxembourg. En 2014, seuls deux pays, parmi ceux qui appliquaient déjà des quotas, exigeaient la parité: la France, qui comptait 43,2% de femmes parmi ses eurodéputés, et la Belgique, qui n'a envoyé que 33,3% de femmes au Parlement européen.

Seulement deux présidentes depuis 1979

Les quotas volontaires des partis politiques sont «parfois considérés comme plus efficaces que la 'voie rapide' des quotas légaux, à l'instar de la Suède, du Danemark et des Pays-Bas», constate l'EPRS. Les femmes demeurent minoritaires aux fonctions supérieures du Parlement. Seules deux femmes figurent parmi les 18 présidents qui s'y sont succédé. Figure du féminisme aussi bien que de l'Europe, Simone Veil a été la première à le présider, de 1979 à 1982, suivie par une autre Française, Nicole Fontaine, de 1999 à 2002. Actuellement, les eurodéputées occupent un tiers des sièges du bureau exécutif du Parlement, et président deux des onze groupes politiques.

Le 17 juillet 1979, il y a 38 ans, Simone Veil devenait la première Présidente du Parlement européen directement élu. pic.twitter.com/7aeoZiitSI — Parlement européen (@Europarl_FR) 17 juillet 2017





Moins d'un tiers des délégations de représentation du Parlement à l'international étaient confiées à des femmes députées en janvier 2018. Les femmes représentent en revanche près de 60% du personnel administratif du Parlement, qui comprend le secrétariat général, ceux des groupes politiques et les assistants parlementaires. Le Parlement européen reste plus féminisé que la Commission, la Banque centrale et le Conseil européen. Jamais occupée par une femme, la présidence de ces trois institutions est renouvelée à l'issue des élections européennes.

En 2014, une partie des eurodéputés menaçait de retoquer la première formation proposée pour la Commission, qui comprenait quatre femmes commissaires sur vingt-huit. Son président, Jean-Claude Juncker, qui se plaignait lui-même que les États-membres ne lui soumettent pas suffisamment de candidates, a finalement réuni neuf femmes, soit autant que l'exécutif précédent.

Cette année, les partis politiques ont quasiment tous désigné des hommes comme chefs de file («Spitzenkandidaten») en vue de présider la Commission. Seuls trois d'entre eux ont nommé une femme parmi leurs représentants : le Parti vert européen avec l'Allemande Ska Keller, le Parti de la gauche européenne avec la Slovène Violeta Tomic et l'Alliance des démocrates et libéraux avec la Danoise Margrethe Vestager.

Lors du dernier débat entre chefs de file européens, seules deux femmes étaient présentes: l'Allemande Ska Keller et la Danoise Margrehe Vestager. Photo: DPA