Une cinquantaine de condamnés ont été frappés à ce jour par la procédure mise en place après l’attentat contre Charlie Hebdo.

Terrorisme en Belgique

La justice belge multiplie les déchéances de nationalité

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - C’est le type d’annonce que l’on n’a pas l’occasion de lire souvent dans son quotidien : le 14 février dernier, La Libre Belgique et la Dernière heure ont publié sur trois pages le prononcé de jugements frappant treize personnes dans le cadre d’affaires de terrorisme. Chaque placard commençait par « La Cour d’appel de Bruxelles. Greffe des chambres de la famille et de la jeunesse ». Il citait l’article 23 du Code de la nationalité avant de prononcer la déchéance. Les condamnés, tous absents lors des débats, ne sont plus belges.

Lors de la décennie précédente, la plupart ont sans doute rejoint Daech en Syrie et sont décédés dans des conditions dont on ne sait rien. Quatre d’entre eux étaient proches d’un converti surnommé « Jean-Louis le Soumis ». Sept autres avaient été recrutés par un Marocain installé à Bruxelles, Khalid Zerkani. Un autre a pris le chemin de l'Afghanistan. Un seul, Yassine Cheikhi, pourrait encore être vivant s’il s’avère qu’il est bien détenu dans les geôles kurdes du nord de la Syrie.

La procédure de déchéance de nationalité avait été renforcée après les attentats contre Charlie Hebdo et le démantèlement de la cellule terroriste de Verviers, en janvier 2015. Elle peut s’ajouter à des condamnations à cinq ans minimum de prison pour différents faits, dont le terrorisme.

31 condamnations au total

Dix ans après le début des départs de jeunes le plus souvent issus des quartiers d’immigration pour la Syrie, la Belgique solde ainsi un mouvement dont on n’a pas encore compris tous les tenants et aboutissants. On dénombre 31 condamnations à la déchéance de nationalité rien que pour l'année 2021. Elles seraient plus d'une cinquantaine au total.

Précision : la déchéance ne peut frapper que les binationaux – la plupart du temps des Belgo-Marocains. La Convention des Nations unies de 1961 stipule en effet qu’une personne ne peut être privée de sa nationalité si cette privation la rend apatride.

Un problème se pose toutefois : les Etats auxquels restent attachés les condamnés au motif de leur autre nationalité refusent de les reprendre. C’est ainsi que le Maroc n’a pas voulu sur son sol de Malika El Aroud, la veuve de l’assassin du commandant Massoud.





Au lendemain des attentats de Paris (23 novembre 2015) et de Bruxelles (22 mars 2016), la justice belge a redoublé de sévérité avec les personnes mêlées de près ou de loin au terrorisme. Son travail a souvent été rendu difficile par l’absence de preuves tangibles des actes commis sur le terrain de guerre par des « returnees » ou par des prévenus faisant défaut à leur procès.

Les juristes doutent de surcroît qu’une telle sanction puisse être efficace et lui prêtent une part d’injustice car elle est supportée également par la famille du condamné. Si celui-ci devait être emprisonné au Maroc par exemple, la famille aurait à pourvoir à d’éventuels déplacements et dépenses qui affecteraient la vie de ses membres.

Ces condamnations ont été prononcées au moment où Salah Abdeslam comparaissait devant la Cour d’assises de Paris dans le cadre des attentats qui ont frappé la capitale française en 2015. A leur manière, elles ont répliqué à la stratégie de propagande menée par le terroriste lors d'audiences particulièrement médiatisées.

Quant au procès des attentats bruxellois du 22 mars 2016, il s’ouvrira le 10 octobre prochain. Il se tiendra au Justitia, nouveau bâtiment de justice aménagé dans les locaux occupés autrefois par l’Otan, à Haren (nord de Bruxelles). Les tueries de Zaventem et de Maelbeek avaient fait 32 morts et quelque 340 blessés.

