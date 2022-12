Le journaliste du Luxemburger Wort Michael Merten a passé le jour de Noël à Kyiv. Il raconte comment les Ukrainiens ont célébré Noël, malgré les circonstances de la guerre.

Noël à Kyiv

La guerre ne privera pas les Kiéviens de la fête de Noël

Michael MERTEN Le journaliste du Luxemburger Wort Michael Merten a passé le jour de Noël à Kyiv. Il raconte comment les Ukrainiens ont célébré Noël, malgré les circonstances de la guerre.

Le téléphone de ma chambre d'hôtel à Kyiv me tire un peu brutalement du sommeil à 7h30. Après des jours et des nuits passés sur les routes avec le convoi humanitaire de l'association LUkraine, je suis encore un peu endormi. Mais alors que je sors du lit en titubant et que je me dirige vers le téléphone, une pensée me traverse l'esprit : c'est sûrement la réception qui veut m'avertir qu'il y a une alerte aérienne ! Merde, me dis-je, tu es encore en pyjama et tu dois sortir tout de suite... Mais lorsque je décroche le téléphone, une voix amicale me demande si je veux aussi une omelette pour le petit-déjeuner ? Les pancakes que j'ai cochés ne peuvent plus être servis.

Bien sûr, me dis-je, si ce n'est que ça... Je me douche donc et descends d'un étage pour me rendre dans la salle du petit-déjeuner, déserte. Les bols du buffet, recouverts de tissus blancs, sont les témoins muets de temps meilleurs. Un deuxième client arrive à un moment donné, puis un employé de cuisine avec les petits-déjeuners.

Des nounours arrivés des USA en Ukraine via le Luxembourg Un hasard étonnant a permis à un Luxembourgeois d'apporter en Ukraine non seulement des ambulances et des camions de pompiers, mais aussi des nounours.

Je reprends des forces et retourne dans ma chambre d'hôtel, car je veux écrire mon texte sur Mohamed Sameh, un des bénévoles du convoi d'aide, qui a apporté par hasard une valise de nounours des États-Unis à Lviv. La veille de Noël, les Luxembourgeois sont rentrés chez eux ; j'ai poursuivi mon voyage en train jusqu'à Kyiv, où je veux encore réaliser quelques interviews. Lorsque l'obscurité s'est installée au cours des sept heures de voyage à travers les vastes plaines ukrainiennes, on pouvait voir à chaque village que nous dépassions tranquillement à quel point les gens utilisaient la lumière avec parcimonie.

Heureux, celui qui a un générateur

Mon hôtel d'affaires situé à proximité de la place centrale de Maidan dispose d'un générateur, on y a du courant et Internet en permanence. De nombreuses maisons privées s'offrent également un tel appareil, ce qui entraîne toutefois un bruit assourdissant dans les rues. La majorité de la population doit en revanche s'orienter vers un horaire : l’électricité et la lumière ne sont disponibles qu'à certaines heures.

Alors que je suis assis devant mon ordinateur portable, cela se produit quand même : à 9h32, les sirènes de Kyiv ainsi qu'une application préviennent d'une alerte aérienne. Très concentré, je réagis rapidement : je range rapidement l'ordinateur portable et quelques objets de valeur qui traînent dans mon sac à dos, j'enfile ma veste et je sors de la pièce en courant. Malheureusement, je me trompe de direction dans le couloir et n'arrive pas à l'escalier menant au hall de l'hôtel, mais dans une aile où il y a certes un escalier, mais il est mal indiqué et uniquement en cyrillique. J'atterris finalement dans une salle de rangement où je rencontre un employé visiblement étonné de voir un client agité.

Pendant une alerte aérienne, des personnes font la queue pour un café à la station de métro Maidan Nezalezhnosti. Photo: Michael Merten

Je bredouille quelque chose à propos d'exit ; il dit quelque chose, montre une direction, je continue à marcher, atterris finalement dans une arrière-cour encombrée et me précipite vers la station de métro toute proche. Mais déjà en chemin, je m'étonne d'être visiblement la seule personne pressée. Après quelques conversations, j'apprends que toutes les alertes aériennes ne se valent pas. Les locaux savent bien évaluer le potentiel de danger concret ; aucune frappe aérienne n'est encore à craindre.

Sept morts à Kherson

Comme nous le verrons plus tard, il n'y a pas eu de coups de feu de toute la journée sur le territoire de la capitale. Mais la veille de Noël, on a appris que sept personnes avaient été tuées et 58 autres blessées par des tirs russes à Kherson.

Dans le hall de l'hôtel, je finis de rédiger mon texte. Mohamed, extrêmement bien connecté, ne m'a cependant pas seulement raconté l'histoire des nounours. Il m'a également mis en contact avec Iryna Bilan, la directrice de 32 ans d'une galerie d'art où se tient actuellement une exposition sur l'utilisation stratégique du pétrole et du gaz par la Russie.

J'aimerais voir cette exposition, je pars donc à pied à 13 heures. Il y a environ trois kilomètres à parcourir à pied ; en fait, c'est une belle promenade. Mais je n'ai pas tenu compte des circonstances de la guerre. Au bout d'un moment, je tombe sur un barrage routier. Un jeune soldat sympathique m'explique que je dois malheureusement rebrousser chemin.

Elena Khalabuzar (à droite) et ses amies défient la guerre en dansant sur des vidéos pop. Photo: Michael Merten

Alors que je suis en train de me demander s'il vaut mieux que je prenne un taxi, un bus ou le métro pour me rendre à la galerie, les circonstances extérieures me privent de ma décision. À 14h29, les sirènes retentissent à nouveau et je pense qu'il est préférable de rester d'abord à proximité de la station de métro de Maidan.

Se geler pour une vidéo de danse

Alors que j'écoute le son prolongé et strident des sirènes, un groupe de jeunes se rassemble sur le parvis et jette ses vestes, laissant apparaître ses tenues à dominante noire. Alors qu'ils se positionnent pour une chorégraphie, je demande à une participante ce qu'ils font là. Elena Khalabuzar, une étudiante en droit de 20 ans, m'explique qu'ils sont en train d'enregistrer une vidéo de reprise pour YouTube. Le groupe reproduit une vidéo pop coréenne.

Nous vivons notre vie tous les jours, nous aimons de plus en plus notre vie. Elena Khalabuzar

Ils n'ont pas beaucoup de temps pour se retrouver ici, m'explique la jeune femme : «Nous dansons souvent sous les sirènes, c'est notre quotidien, même si ce n'est pas bon». D'abord le covid, maintenant les études par enseignement en ligne - les temps sont durs, il faut se débrouiller, mais la guerre a rendu les gens plus aimables et plus forts. «Nous vivons notre vie tous les jours, nous aimons de plus en plus notre vie, et nous continuons à danser».

Sur Instagram, «Elinka», comme elle s'y appelle, a partagé un slogan : «All I want for Christmas is you». Ce message partagé est une phrase de chanson connue. Mais le «you» est barré, à la place, on peut lire : «Tout ce que je veux, c'est être avec ma famille.»

Chanter sous la terre

À 16h21, l'alerte aérienne est officiellement levée. L'exposition va bientôt fermer, mais Iryna me propose de rejoindre sa connaissance Victor Perfetsky à la station de métro Zoloti Vorota. En ce Noël de guerre 2022, les habitants de Kyiv ont déplacé une tradition ancestrale profondément sous terre, à l'intérieur du métro, qui n'était autrefois qu'un lieu de rencontres éphémères, mais qui est devenu un lieu de protection et de sécurité suite aux attaques dévastatrices de missiles.

Pschhhhh, tel est le sifflement qui se fait entendre depuis le quai, puis le métro bleu aux bandes jaunes s'éloigne à toute vitesse dans un grand vacarme. Des passants descendent, d'autres montent, mais des centaines de personnes s'arrêtent sous la vénérable voûte de la partie centrale de la station de métro, si richement décorée d'ornements. Au centre se trouve un groupe de femmes portant des costumes traditionnels colorés provenant des nombreuses régions d'Ukraine ; chaque région a ses propres couleurs et motifs. Avec les étoiles et les croix de paille tenues en l'air sur des bâtons, c'est une seule et même mer de couleurs.

Dans la station de métro, des centaines de personnes chantent des chants de Noël traditionnels. Photo: Michael Merten

Un homme âgé à l'épaisse barbe blanche est très prisé pour les demandes de photo : le saint Nicolas en robe rouge et mitre bleue et jaune doit poser pour d'innombrables selfies. Pendant plus d'une heure, les gens chantent leur riche trésor de chants de Noël. Victor et Iryna se joignent à eux avec ferveur.

Lorsqu'une femme entonne le chant final, presque tout le monde, du jeune soldat à la vieille femme, pose sa main droite sur sa poitrine. L'hymne national, intitulé «L'Ukraine n'est pas encore morte», retentit à haute voix. » «La gloire et la volonté de l'Ukraine ne sont pas encore mortes, le destin nous sourira», dit de manière incantatoire ce chant vieux de 150 ans, reflet d'un pays qui est si souvent devenu le jouet de grandes puissances étrangères.

De nombreuses larmes coulent

«Nous ne permettrons à personne de régner sur notre patrie», chantent les gens, et leur ferveur ne laisse planer aucun doute sur leurs intentions. Avec le cri «Slava Ukrajini !» ( «Gloire à l'Ukraine!» ), la première chanteuse met fin à la manifestation. La réponse «Herojam slawa» («Gloire aux héros») résonne à haute voix. C'est un moment d'émotion où de nombreuses larmes coulent.

«Tout le monde a un ami ou un parent qui est au front», dit Iryna une fois que nous nous sommes rassemblés. Et elle raconte qu'une de ses collègues plus âgées a organisé, comme elle le fait chaque année, une fête de Noël pour l'équipe. Mais elle n'a pas eu la force d'y participer elle-même. Son cousin a disparu à Marioupol et est probablement tombé. «Mais même si elle a ce chagrin dans son cœur, elle continue à s'occuper de nous».

Victor Perfetsky (à droite) répète avec des camarades d'université pour un voyage musical dans la ville de Kharkiv reconquise. Photo: Michael Merten

Iryna estime que la guerre n'a en fait pas tant changé que cela chez les gens ; beaucoup de choses ont plutôt été révélées. «Beaucoup de gens ont montré une volonté de se sacrifier, cela vient de nos cœurs et c'est difficile à expliquer», dit-elle. La souffrance rend en tout cas plus fort.



Victor nous invite encore chez lui. Une demi-douzaine de camarades d'université se réunissent chez le jeune homme pour apprendre des chants de Noël; le groupe veut se rendre en janvier à Kharkiv reconquise et donner du courage aux gens là-bas. La réunion des étudiants n'est pas très festive ; ils n'ont tout simplement pas le temps, car ils doivent répéter les chants avant que le métro ne s'arrête le soir et que le couvre-feu de 23 heures ne tombe.

Pour le journaliste du Luxemburger Wort Michael Merten, ce Noël 2022 si différent restera longtemps dans sa mémoire. Photo: Privat

Nos chemins se séparent donc à 21 heures ; je me promène sur les boulevards vides d'une métropole où l'obscurité domine le paysage urbain, mais pas les gens. Jamais je n'ai vécu un Noël comme ici, dans l'hiver de la guerre ukrainienne. Et pourtant, je m'en souviendrai comme d'une fête de l'espoir.

