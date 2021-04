Menacés de perdre tout soutien financier, les cafetiers et restaurateurs ne rouvriront finalement pas le 1er mai. Le secteur de la culture, lui, tient bon.

La grogne s'essouffle déjà en Belgique

Menacés de perdre tout soutien financier, les cafetiers et restaurateurs ne rouvriront finalement pas le 1er mai. Le secteur de la culture, lui, tient bon.

De notre correspondant Max Hellef (Bruxelles) - 1er mai, Fête du travail mais aussi de la désobéissance civile. C’est samedi prochain en effet que plusieurs dizaines de restaurateurs et de cafetiers menacent de rouvrir leurs établissements, au mépris de l’interdiction légale. Dans leur opposition à l’autorité, ils ont parfois reçu l’appui du bourgmestre de leur commune.

Mais cela, c’était avant que le gouvernement De Croo n’avertisse: celui qui osera rouvrir le 1er mai perdra le soutien financier dont il disposait jusqu’à présent pour traverser le confinement. «Je suis contre la désobéissance civile et je déconseille aux uns et aux autres de ne pas respecter la loi, a lancé le ministre fédéral des Classes moyennes David Clarinval. Sur le plan purement légal, si des établissements Horeca sont ouverts le 1er mai, le droit passerelle (l’allocation financière mensuelle de crise) ne s’applique plus. Ça ne vaut pas la peine pour une semaine. »

Une semaine, car les terrasses seront bien autorisées à rouvrir dès le 8 mai, comme prévu par un récent Comité de concertation. Pour le gouvernement De Croo, ces quelques jours de fermeture supplémentaires doivent permettre de vacciner 500.000 autres personnes qui seront autant de cibles en moins pour le virus lorsque les terrasses se rempliront.

Ces derniers jours, plusieurs patrons de l’Horeca ont donc jeté l’éponge, en indiquant qu’ils ne pouvaient se passer des aides publiques. Il faut dire que le gouvernement De Croo s’est montré habile: pour ramener la concorde, il a décidé d’une série de mesures de soutien aux secteurs appelés à rouvrir prochainement, soutien portant sur un montant de 835 millions d’euros. Ces arguments semblent avoir porté et ils devraient être moins nombreux à rouvrir samedi.

Une tenancière liégeoise résume la situation dans les médias: « Monsieur Clarinval y a été très franchement. On nous propose soit d’exprimer notre colère, soit de nourrir notre famille. À un moment donné, on n’a pas envie d’être crucifiés sur la place publique. Il y a encore des personnes qui veulent le faire. Est-ce que le mouvement s’est essoufflé ? Forcément. »

Mais, paradoxalement, la mise au pas de l’Horeca n’atteint pas la Culture, elle aussi au bord de l’explosion. « Je suis légaliste, on doit respecter les règles, a fait valoir la ministre compétente pour la partie francophone du pays, l’écologiste Bénédicte Linard. Mais nous sommes dans une période de crise, le monde culturel vit des difficultés inédites. Il est hors de question que je retire des subventions à des opérateurs culturels. »

A Bruxelles, alors que les représentations en intérieur restent interdites, le Théâtre de la Toison d’Or confirme la programmation d’un (seul) spectacle ce samedi dans le respect des règles sanitaires et devant un public de 70 personnes - la salle peut en accueillir trois fois plus. Idem à l’Atelier 210, cette fois avec quatre concerts, du 1er au 7 mai, pour 50 personnes.

Quant au KVS, le Théâtre flamand de Bruxelles qui tient lieu de phare de la désobéissance, il va organiser des représentations-tests en se basant sur ce qui se fait en Espagne et aux Pays-Bas, avec le soutien de la Ville de Bruxelles et de la Flandre. Le public sera d’abord constitué de journalistes et de professionnels, puis viendront les spectateurs lambda. Tous devront subir un test antigénique rapide avant d’assister à la représentation. Dès ce mercredi, le KVS accueillera 100 personnes pour assister à «Jonathan» de Bruno Vanden Broecke et Valentijn Dhaenens. Sous l’œil des médias qui guetteront forcément la réaction des différentes autorités du pays.

