Lors d'une réunion de crise, Lufthansa et ses pilotes sont parvenus à un accord. Une nouvelle grève semble ainsi écartée.

Un accord trouvé

La grève des pilotes devrait être évitée chez Lufthansa

(dpa) - A la dernière minute, Lufthansa et ses pilotes ont réussi à éviter une nouvelle grève. Selon les informations de la dpa, les deux parties sont parvenues à un accord ce mardi à Francfort. Les détails n'ont pas été divulgués dans l'immédiat. Il n'y a pas eu non plus de retrait officiel du préavis de grève.

Les pilotes feront grève ce vendredi chez Lufthansa Après le personnel au sol, ce sont les pilotes de Lufthansa qui seront en grève. Les employés revendiquent notamment une hausse de salaire pour compenser l'inflation galopante.

Le syndicat VC avait annoncé dans la nuit une deuxième grève à partir de mercredi, qui ne pourrait être évitée que par une «offre sérieuse» de la part de Lufthansa. Le mouvement devait donc avoir lieu mercredi et jeudi dans la compagnie principale Lufthansa, et un jour de plus dans la filiale de fret Lufthansa Cargo.



Les négociations ont commencé à 10h ce mardi, et étaient soumises à une forte pression, car en cas de grève, Lufthansa aurait dû décider d'annuler des vols. Cela aurait été nécessaire, aussi bien pour la disposition des avions et de l'équipage, que pour assurer aux passagers un préavis au moins minimal, a fait savoir l'entreprise.

Lufthansa avait déjà annoncé une grève vendredi dernier, paralysant l'ensemble des activités de la compagnie principale. Environ 800 vols censés transporter 130.000 passagers avaient été annulés.

Une augmentation des salaires

Vendredi dernier, le syndicat VC avait modifié sa revendication précédente concernant la compensation automatique de l'inflation, et avait demandé une augmentation annuelle des salaires des pilotes de 8,2% à partir de 2023 - en plus d'une augmentation de 5,5% cette année. Lufthansa avait de son côté proposé des augmentations forfaitaires de la rémunération de base de 500 euros au 1er septembre 2022 et de 400 euros au 1er avril 2023. Cela représenterait des augmentations comprises entre 5 et 18%, selon le salaire précédent.

Les voyageurs devront s'armer de patience cet été L'été s'annonce compliqué pour le secteur du transport aérien. Grève de certaines compagnies aériennes et pénurie de personnel font craindre des files d'attente à rallonge au Findel.

Le président du groupe, Carsten Spohr, avait déclaré la veille qu'en période de forte inflation, des augmentations salariales significatives étaient appropriées, et que certains salaires de départ n'étaient plus tenables. «Nous n'avons pas laissé nos employés seuls face à la pandémie, et nous ne les laisserons pas non plus seuls face à l'inflation.»

Selon Lufthansa, les revendications des syndicalistes de VC avant la modification s'élevaient à environ 900 millions d'euros de coûts supplémentaires sur deux ans. Les frais de personnel dans le cockpit augmenteraient ainsi de 40%. Même sans tenir compte des conséquences financières de la crise sanitaire, cela serait intenable aux yeux de l'entreprise.

C'est en juillet que le syndicat Verdi avait pratiquement paralysé le trafic aérien de la plus grande compagnie aérienne allemande pendant une journée avec une grève d'avertissement du personnel au sol. Le syndicat du personnel navigant Ufo veut, de son côté, négocier pour ses membres à l'automne.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

