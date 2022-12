Des centaines de TGV seront supprimés ce week-end. Des milliers de voyageurs risquent d'être privés de Noël en famille en raison de ce mouvement de protestation.

La grève de Noël des cheminots met les voyageurs en colère

Des centaines de TGV seront supprimés ce week-end. Des milliers de voyageurs risquent d'être privés de Noël en famille en raison de ce mouvement de protestation.

(AFP) - Quelque 200.000 voyageurs cherchaient mercredi à sauver leur week-end de Noël en France après la suppression de leurs trains en raison d'une nouvelle grève des contrôleurs, critiqués par la compagnie nationale SNCF et le gouvernement pour ne pas se satisfaire d'une augmentation de salaire de 12% accordée en deux ans.

Deux trains sur trois rouleront ce weekend en France Environ 200.000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager, sur 800.000 prévues dans les trains ce weekend.

Seulement deux trains sur trois rouleront ce week-end, selon l'estimation globale de la SNCF. Les annulations concernent presque exclusivement des trains à grande vitesse (TGV).

Vendredi, deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, un train sur deux sur l'axe Nord (la navette Paris-Lille est annoncée quasiment normale) et trois TGV Est sur quatre. Les TGV entre gares de province seront plus touchés. Trois Ouigo sur quatre devraient aussi circuler.

Pour samedi et dimanche, il y aura un peu plus d'annulations que vendredi, a averti la SNCF. Un tour sur sncf-connect.com montre des taux d'annulation beaucoup plus élevés que vendredi, en particulier pour les gares secondaires.

La plupart des trains sont complets

Les voyageurs dont le train a été supprimé pourront changer leur billet sans payer la différence de prix, précise la SNCF. Mais la plupart des trains maintenus sont déjà complets.

«Je comprends les revendications mais faire grève pendant les fêtes... Pour les enfants, les familles, c'est un peu difficile», lâche une voyageuse «un petit peu énervée», Isabelle Barrier, venue gare de Lyon à Paris se faire rembourser son billet pour Toulouse (sud-ouest).

A la place, elle voyagera vendredi, un jour plus tôt, en autocar... un trajet de huit heures.

«A Noël, on ne fait pas grève»

A Paris, gare de Lyon mercredi matin, certains ne dissimulaient pas leur agacement. «Ça arrive tous les trois mois», s'énerve un homme qui se demande comment il rentrera chez lui avec femme et enfants...

L'attitude des contrôleurs, qui ont lancé cette grève en s'organisant sur Facebook par-dessus les syndicats, agace la direction de la SNCF, qui calcule que les hausses de salaires représentent 12% sur deux ans.

Le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a renouvelé la mesure mercredi. Lui qui trouvait l'an dernier «scandaleux» de faire grève pour les vacances a dit à nouveau que c'était «inacceptable».

«A Noël, on ne fait pas grève», a aussi tempêté le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran.