Avec plus de 4.700 navetteurs en moyenne chaque jour de la semaine, l'infrastructure ferroviaire belge continue sa progression en terme de fréquentation, tout comme Namur ou encore Marbehan.

La gare d'Arlon attire toujours plus de voyageurs

Un an et demi après la signature des accords entre la Belgique et le Luxembourg pour favoriser le transport ferroviaire entre les deux pays, la gare d'Arlon continue sa progression en termes de fréquentation.

C'est ce qui ressort des dernières statistiques de la SNCB, datant d'octobre dernier et dévoilées ce vendredi. Sans surprise donc, Arlon reste la plus fréquentée, avec 4.769 voyageurs en moyenne lors d'un jour de semaine, soit un peu plus de 1.170 passagers supplémentaires que l'année précédente.

Gratuité des P+R

Frontaliers belges: parking et trains moins chers Nous vous l'annoncions le 6 novembre dernier: dès ce vendredi 1er décembre, les frontaliers belges qui se rendent au Luxembourg en train bénéficient d’un accès gratuit aux parkings SNCB et d’une réduction mensuelle de 13,50 euros sur leur abonnement de train.

Mi-2018 déjà, les wagons circulant entre Arlon et Luxembourg-ville avaient vu leur fréquentation progresser de 20% depuis le 1er décembre 2017, tandis que celle du P+R proche de la gare d’Arlon était remplie à 95%, selon le communiqué officiel.

La baisse du montant des abonnements des frontaliers belges et l'officialisation de la gratuité des parkings situés le long des lignes ferroviaires reliant la province de Luxembourg au Grand-Duché pourraient expliquer cette augmentation des voyageurs.

Namur explose les records

La gare de Marbehan quant à elle, située sur la ligne 162, un des axes ferroviaires importants du pays, selon le journal La Meuse, attire également davantage de monde, avec une moyenne de 678 voyageurs quotidiens en semaine: 129 de plus qu'en 2017.

C'est Namur qui explose les records avec 21.793 passagers par jour soit 280 de plus que l'année précédente. A contrario, la gare de Libramont a perdu des clients, puisqu'elle compte 1.897 navetteurs en 2018 contre 2.166 l'année précédente.

Une «marge d'erreur significative»

Ces données sont toutefois à nuancer: elles proviennent d'un comptage visuel, effectué chaque année durant une seule journée du mois d'octobre. «Bien que des solutions de comptage faisant appel à des technologies automatisées soient régulièrement investiguées, le comptage manuel reste, à ce jour, la solution offrant le meilleur rapport qualité/prix», explique la SNCB.

Ces comptages constituent à ce jour la seule source disponible permettant d’estimer le nombre de voyageurs montés et descendus par gare ainsi que leur évolution à long terme. Mais ils donnent lieu à une inévitable marge d’erreur, «marge significative dans certains cas», souligne la SNCB.

Du côté de la France, et plus précisément des gares situées entre Metz et la frontière luxembourgeoise, le nombre de voyageurs est bien plus élevé. Pour l'année 2017, selon les données disponibles sur le site open data de la SNCF, plus de 12 millions de voyageurs ont sillonné les huit gares situées entre la frontière et Metz. Soit une hausse de fréquentation de plus de 626.000 usagers.

