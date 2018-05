Voilà un an qu'Emmanuel Macron est à l'Elysée. Ses réformes sont nombreuses mais il n'a pas accompli l'essentiel: le rassemblement d'une France divisée.

La France fracturée

Emmanuel Macron n'est pas un «miracle», pas même un «phénomène»: il est le produit d'une aspiration collective et d'un concours de circonstances.

L'aspiration, plus ou moins consciente d'elle-même, à un homme nouveau, en ce mois de mai 2017 où la France depuis longtemps est fatiguée de la politique et horripilée par les élus qui l'incarnent. Une aspiration à l'œuvre dans le contexte d'une élection présidentielle où l'offre soudain se raréfie: Hollande renonce à la course, Hamon est incapable de ranimer un socialisme exsangue, Mélenchon figure une gauche d'un autre âge et Le Pen se saborde au cours d'une prestation calamiteuse à la télévision.



Restait Macron, l'inconnu, qui sera élu non pas en dépit mais pour sa virginité. Allait-il se montrer à la hauteur des espérances qu'il suscita? Allait-il lever la défiance aussi qu'il inspira?



Macron, sur le plan de la forme (jamais la forme n'est anodine dans le champ politique), est l'homme de toutes les réussites, par sa maîtrise du verbe, son assurance, par sa façon d'être, malgré son âge, en adéquation avec la fonction présidentielle, dont il porte le prestige sans être empêtré dans sa pompe, avec ce zeste d'ironie qui - paradoxe - lui donne un surcroît de crédibilité. Et, crédible, Macron l'est en toutes circonstances, face aux cheminots en colère comme dans la cour des grands.



Sur le fond, Macron est bien un homme neuf, dans la mesure où il refuse l'ancrage à gauche comme à droite, ce refus étant l'autre nom de la «virginité» évoquée plus haut. En roue libre, il avance avec frénésie, et jamais la France n'avait assisté à tant de réformes en si peu de temps. Economie, fiscalité, migrants, éducation, droit du travail, formation, transports, lutte contre le terrorisme: Macron se montre infatigable, au risque de passer pour un activiste impulsif. Et au prix, aussi, d'un autoritarisme qui l'incite à court-circuiter maintes instances intermédiaires, en cette France qui y tient beaucoup, à ses instances. Précisons que l'homme n'a pas fait ses preuves encore face à des défis majeurs – on l'attend avec intérêt dans son rendez-vous avec les questions de bio-éthique.



Macron par ailleurs a pour vertu d'être européen, c'est une autre dimension de sa modernité. Or ce qui au début ne fut qu'une crédibilité, quand il affirma haut et fort son attachement au procès communautaire, s'est transformé en crédit avéré après effacement de Merkel et May empêtrées dans leurs problématiques à domicile. Certes, les réformes que Macron prône – plus d'harmonisation, de solidarité et de convergence, plus de centralisation et de fédéralisme en somme – rencontrent une écoute plus bienveillante que réellement convaincue, mais il crée un appel d'air frais en réfutant le clivage europhiles-europhobes, déclinaison communautaire de son refus de la dichotomie gauche-droite intra-muros.



Macron le jupitérien apparaît comme un Zeus à même de mettre à l'Union un feu nouveau – un feu et des contre-feux: effarouchée par la montée des populismes à front de bouc, l'Europe accepte avec gratitude les gages d'intégrité d'un Macron qui chez lui refuse toute concession à la droite dure.



Tout cela étant dit, Emmanuel Macron n'a pas accompli l'essentiel: le rassemblement d'une France fracturée, où 43 % des électeurs, au premier tour du 2 avril 2017, ont voté en faveur des extrêmes. Macron séduit la France des «start-up», il n'a pas convaincu tous ceux qui ignorent ce que «start-up» veut dire. Il lui faudra réussir à confédérer une France branchée et une France délaissée.



Faute de quoi cet homme né de circonstances particulières pourrait disparaître dans des circonstances nouvelles.

