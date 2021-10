Le 15 octobre, il ne sera plus possible pour les Français de bénéficier de dépistages covid gratuits (hors rares exceptions). L'idée pour le gouvernement Macron étant d'en finir avec les «tests de confort» pour inciter à la vaccination.

La France fixe le prix des tests PCR

Patrick JACQUEMOT Le 15 octobre, il ne sera plus possible pour les Français de bénéficier de dépistages covid gratuits (hors rares exceptions). L'idée pour le gouvernement Macron étant d'en finir avec les «tests de confort» pour inciter à la vaccination.

A l'instar du Luxembourg, Paris a donc décidé d'en finir avec le remboursement total et pour tous des tests PCR. A compter du vendredi 15 octobre, la sécurité sociale serrera la vis. Et le ministère de la Santé d'Olivier Véran a d'ores et déjà agité le coût de la mesure à venir : au moins 22 euros pour un test antigénique et jusqu'à 44 euros pour un test PCR. Attention, passer un test antigénique en laboratoire de biologie médicale coûtera légèrement moins cher qu’en pharmacie : 22 euros en laboratoire contre 25 euros en pharmacie. Le tarif en officine pouvant même grimper jusqu'à 30 euros le dimanche.

Les 12-17 ans français doivent se plier au pass sanitaire Cinéma, restaurant, piscine, sortie scolaire : les adolescents échappaient depuis plusieurs mois à la contrainte du pass sanitaire imposé à leurs aînés. Plus à compter de ce jeudi .

D'ici quelques jours, les textes de loi sur le sujet devraient être publiés. Mais il semble acquis que la fin du remboursement systématique des tests virologiques concernera l'ensemble des adultes non vaccinés, sauf s’ils présentent une ordonnance médicale.

Parmi les exceptions envisagées, il serait question d'intégrer les personnes complètement vaccinées présentant des symptômes, tout comme les mineurs (12-17 ans) pourtant éligibles à la vaccination. Un geste qui pourrait être étendu aux élèves majeurs en cas de cluster signalé dans un établissement d'enseignement.

Au Grand-Duché, après une large tolérance offerte cet été, le Premier ministre a d'ores et déjà signifié la fin du tout gratuit en matière de test. Après l'arrêt mi-septembre du dispositif de Large scale testing dans sa forme ''historique'' (depuis la mi-septembre), Xavier Bettel entend ainsi pousser à la vaccination les 26% de la population encore non protégés contre une forme grave de l'infection covid. Quitte à frapper là aussi au niveau du porte-monnaie des récalcitrants et autres retardataires.

«Le CovidCheck sera certainement généralisé partout» A la veille de la présentation de la nouvelle version de la loi covid, le président de la fédération Horesca estime que le gouvernement va accélérer sa stratégie en faveur de la vaccination via une obligation imposée dans le secteur Horeca, les loisirs et dans le monde du travail.

Vendredi 8 octobre, à l'issue du conseil de gouvernement (14h30), Xavier Bettel accompagné de la ministre de la Santé pourrait d'ailleurs indiquer de nouvelles règles pour le quotidien luxembourgeois; mesures devant inciter à la vaccination. Cela même si le pays compte déjà 407.465 personnes disposant d'un schéma vaccinal complet et à l'heure où la campagne de 3ème dose débute fort à destination des seniors.

Le président des hôteliers, patrons de bars et restaurants, François Koepp, a déjà laissé fuiter qu'il devrait en être bientôt fini des autotests (gratuits) proposés à la clientèle souhaitant s'attabler et ne pouvant présenter un CovidCheck positif. Une mesure qui pourrait s'étendre à d'autres activités de loisirs.

En ligne Une pétition publique parue sur le site de la Chambre des députés demande la gratuité des tests PCR «pour les résidents» et eux seuls. Depuis le 28 septembre, elle a reçu moins de 900 soutiens.

Il y a également fort à parier que le chef de gouvernement dévoilera un possible déploiement du CovidCheck au milieu professionnel. Même si le bureau ou l'atelier ne sont pas reconnus comme les principaux lieux de contaminations, cette vérification de l'état des salariés par rapport à l'infection (vaccinés, testés ou guéris) permettrait d'alléger les règles sanitaires appliquées sur les lieux de travail. Mesure que ne verrait pas d'un mauvais oeil l'UEL. Une Union des entreprises qui encourage aussi l'Etat à mettre des moyens à disposition pour assurer la poursuite de la campagne vaccinale dans les plus grandes entreprises. A l'image de ce qui est entrepris chaque automne pour prémunir les salariés de la grippe.

