Pandémie de covid-19

La France fait tomber le masque dans les lieux clos

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports, a indiqué vendredi le ministère de la Santé mettant en avant l'«amélioration de la situation sanitaire».

Paris, 11 fév 2022 (AFP) - «Le pass vaccinal nous permet dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement, et comme nous l'avons déjà fait avant cette vague, de supprimer l'obligation de port du masque dans les établissements recevant du public», a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

La France lève des restrictions dans un contexte tendu Comme l'Angleterre et le Danemark, la France à son tour desserre les contraintes, en suivant un calendrier en deux étapes annoncé fin janvier.

Le port du masque qui n'était déjà plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février, ne le sera donc plus non plus «dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal», c'est-à-dire les établissements dédiés aux activités de loisirs, les restaurants, les débits de boisson, les foires ...

Par contre, il «sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal», a détaillé le ministère dans un communiqué.

Autre allègement en vue pour cette fin de mois: le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec une personne testée positive. «Les personnes contacts n'auront plus à réaliser qu'un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) à J2 (soit deux jours après avoir eu l'information d'avoir été en contact avec une personne testée positive) au lieu de trois tests aujourd'hui (à J0, J2 et J4)», a précisé le ministère.