Le pays connaît la pire sécheresse de son histoire. Plus de 100 communes reçoivent déjà de l'eau par camions-citernes.

International 3 4 min.

Vague de chaleur

La France est à sec: la Loire se traverse à pied à Orléans

Le pays connaît la pire sécheresse de son histoire. Plus de 100 communes reçoivent déjà de l'eau par camions-citernes.

De notre correspondante Christine Longin (Paris) - La vallée de la Loire et ses châteaux font partie des lieux incontournables d'un voyage en France. Ou plutôt, en faisaient partie, car la Loire disparaît peu à peu cet été. Le fleuve, long de plus de mille kilomètres, s'assèche sous l'effet de la chaleur.

Vus du ciel, les effets inquiétants de la sécheresse Des images satellite fournies par la NASA permettent de se rendre compte de l'évolution de la sécheresse au Luxembourg ces dernières semaines.

Au lieu d'un fleuve imposant, on ne voit plus par exemple à Orléans qu'un petit ruisseau que l'on peut traverser à pied. «Aussi loin que les pêcheurs se souviennent, cela ne s'est jamais produit aussi tôt dans l'année», écrit le journal «Ouest France». Les bateaux de promenade sur le plus long cours d'eau de France ont déjà dû partiellement cesser leur activité. Dans les prochains jours, la Loire devrait atteindre son niveau historique le plus bas.



Les gens ne veulent pas voir que le changement climatique ne se produit pas à l'autre bout du monde, mais ici. René Ugo, maire de Seillans

Dans toute la France, la sécheresse de cet été est historique. La semaine dernière, la Première ministre Élisabeth Borne a parlé de la pire sécheresse que le pays ait jamais connue. Elle a mis en place une cellule de crise chargée de gérer l'approvisionnement en eau.

Plus d'une centaine de communes reçoivent déjà l'eau par camions-citernes, car elles ont épuisé leurs réserves d'eau souterraine. Leur nombre pourrait doubler d'ici fin août pour atteindre 200, car une quatrième vague de chaleur va toucher le pays à la fin de la semaine. Le préfet du nord de la Corse a prévenu que sa région n'aurait plus d'eau d'ici la fin du mois d'août si des économies n'étaient pas réalisées.

A Paris, les gens cherchent à se rafraîchir. Photo: AFP

Mais les régions touristiques populaires du sud et du centre ne sont pas les seules à être touchées. La Bretagne, réputée pour sa météo pluvieuse, manque également de précipitations. Dans les deux grandes villes de Brest et Rennes, il n'a pas plu depuis plus d'un mois et sur l'île de Molène, une station de dessalement mobile a été installée pour approvisionner les habitants et les touristes en eau potable.

Des restrictions dans plus de 60 départements

Plus de 60 des 101 départements français ont déjà imposé des mesures strictes pour économiser l'eau. Il s'agit notamment de l'interdiction d'irriguer les terres agricoles, de remplir les piscines privées, de laver sa voiture, d'arroser les fleurs ou d'arroser la pelouse. Une amende de 1.500 euros est infligée en cas de non-respect de la réglementation.

Des exceptions sont toutefois prévues pour les piscines des hôtels, qui sont très fréquentées en ce premier été sans restrictions sanitaires, et pour les terrains de golf. Ceux-ci peuvent être arrosés entre 20 heures du soir et 8 heures du matin - à 80% de la quantité habituelle. «On protège les pratiques des riches», s'est insurgé Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, sur Twitter. Il a demandé au secrétaire d'État en charge de l'environnement de revenir sur l'exception accordée aux terrains de golf.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 La Loire, comme ici à Saumur, pourrait atteindre des niveaux historiquement bas dans les prochains jours. Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La Loire, comme ici à Saumur, pourrait atteindre des niveaux historiquement bas dans les prochains jours. Photo: AFP La Loire, comme ici à Saumur, pourrait atteindre des niveaux historiquement bas dans les prochains jours. Photo: AFP Les champs, ici à Mur-de-Barrez dans le sud de la France, sont complètement asséchés. Photo: AFP

Des réglementations qui passent mal

Les habitants ont également réagi avec colère aux réglementations spéciales, notamment pour les logements de vacances. «Quand je vois mes plantes mourir et que les gens d'à côté sautent dans leur piscine, c'est vraiment dur», a fait remarquer un habitant de la commune de Seillans, dans le sud de la France, au journal Le Monde. Dans cette localité très prisée des touristes, le maire René Ugo a rationné l'eau à 200 litres par habitant ou habitante et par jour. «Les gens ne veulent pas voir que le changement climatique ne se produit pas à l'autre bout du monde, mais ici», a déclaré René Ugo. «Nous sommes les premiers à vivre cela en France et cela va devenir une règle générale».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Les ménages, qui doivent désormais faire des économies comme à Seillans, ne représentent que 24% de la consommation d'eau. L'agriculture, particulièrement touchée par la sécheresse, utilise 48 % de l'eau et les fournisseurs d'énergie 22 %. Il s'agit en premier lieu de l'énergie nucléaire, qui représente en France 70% du mix énergétique. La chaleur ayant fortement réchauffé des fleuves comme le Rhône, plusieurs centrales nucléaires ont dû réduire leur production d'électricité. Elles n'ont en effet plus assez d'eau de refroidissement à disposition.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.