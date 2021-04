Alors qu'un conseil de défense se tient ce matin, une source de l'AFP indique que la réouverture des terrasses, commerces non essentiels et musées semble se confirmer pour le mois prochain, avec des jauges réduites.

La France envisage d'alléger ses restrictions en mai

(AFP) - La France pourrait suivre l'exemple de son voisin luxembourgeois en rouvrant ses terrasses à partir de la mi-mai. Annoncée par le président français Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution, la mesure tend à se concrétiser selon une source de l'AFP proche de l'exécutif. Le conseil de défense statue ce mercredi sur un allègement progressif des restrictions sanitaires.

Soumis à un troisième confinement depuis la fin mars, les Français pourraient dans le courant du mois de mai retourner dans les commerces «non essentiels» et surtout retrouver le chemin des musées, cinémas et théâtres. Des jauges devraient être instaurées, selon les territoires avec un seuil plancher à 35%, qui varierait en fonction du niveau de circulation du virus.

Même avec un public limité, cette perspective devrait réjouir les lieux de culture, fermés depuis le début de la pandémie. Les attestations de sortie devraient également disparaître avec la fin de la limitation des déplacements à 10 kilomètres du domicile.

En revanche, plusieurs points resteraient encore à débattre. A commencer par le couvre-feu, que les plus prudents au gouvernement voudraient voir retardé d'une heure au plus en métropole, tandis les partisans de la réouverture plaident pour 23H00. Dans des cas similaires, le chef de l'Etat a souvent opté pour un compromis à mi-chemin. Le calendrier des prochaines étapes d'ouverture (salles de sport, boites de nuit, festivals etc...) reste également à préciser.

L'exécutif réfléchit aussi à déployer dans les établissements scolaires des autotests que la Haute autorité de santé devrait autoriser cette semaine. Il faudra en ce cas organiser la manière dont ils seraient proposés aux élèves, toujours selon la source proche de l'exécutif.

Comme il l'avait indiqué fin mars, Emmanuel Macron reprendra lui-même la parole pour annoncer les modalités de la réouverture, vraisemblablement d'ici la première semaine de mai, selon la source de l'AFP.

Ces perspectives reflètent la conviction, à l'Elysée comme à Matignon, que le nombre de contaminations tombera autour de 20.000 par jour d'ici un mois et que l'objectif des 20 millions de vaccinés avec au moins une dose, prévu mi-mai, sera atteint. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé en France, 5 millions de personnes y ont été testées positives à la covid et 12 millions de personnes ont reçu au moins une dose vaccinale.