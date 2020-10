Face à la progression du covid-19 et les 2.000 malades placés en réanimation, le gouvernement français va annoncer de nouvelles mesures. Notamment le couvre-feu déjà en vigueur dans certaines villes.

La France encore plus restrictive face à l'épidémie

(AFP) - «Je peux vous dire s'agissant de la conférence de presse de demain, c'est qu'elle verra l'annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux», a indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, à la veille d'un point presse du Premier ministre, Jean Castex

Un couvre-feu de 21h à 6h est déjà en vigueur depuis samedi dans plusieurs métropoles, dont Paris. Affectant le quotidien de 20 millions de Français.

Macron impose un couvre-feu dans certaines régions Le président français a annoncé mercredi soir que des couvre-feux seraient imposés dès samedi pour un mois, voire jusqu'au 1er décembre, en Ile-de-France et dans huit métropoles de 21h à 6h afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

Par ailleurs, l'exécutif veut prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus pour faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, selon un projet de loi présenté mercredi en Conseil des ministres. L'exécutif entend aussi pouvoir appliquer des mesures de restrictions de circulation, de rassemblements ou d'ouvertures des établissements au moins jusqu'au 1er avril 2021, sur tout ou partie du territoire et en fonction de la situation épidémique, selon le même texte.

L'Assemblée nationale siégera exceptionnellement samedi et dimanche pour examiner ce projet de loi qui fera ensuite la navette au Sénat. Rétabli samedi dernier par simple décret, l'état d'urgence sanitaire est pour l'heure en vigueur jusqu'au 16 novembre. L'extension au-delà d'un mois de ce régime d'exception nécessite un vote du Parlement.

