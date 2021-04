A l'issue du conseil de défense, le gouvernement a confirmé son intention de lever progressivement les restrictions sanitaires. Malgré une décrue fragile de l'épidémie, l'exécutif mise sur l'accélération de la vaccination.

La France devrait être déconfinée le 2 mai

(AFP) - C'est confirmé: dans une dizaine de jours, les Français n'auront plus besoin d'attestation pour se déplacer à plus de 10 kilomètres de chez eux. A compter du 2 mai, les mesures sanitaires devraient être progressivement levées, a assuré le gouvernement à l'issue du conseil de défense, ce mercredi.

Comme au Grand-Duché, les bars et restaurants devraient ainsi pouvoir rouvrir leurs terrasses à partir de la mi-mai. Les commerces non alimentaires et lieux de culture devraient suivre, avec des jauges réduites. Des adaptations territoriales sont à l'étude, avec une jauge plancher de 35% dans les lieux de culture, qui varierait en fonction de la circulation du virus.

L'exécutif prévoit aussi d'alléger éventuellement le couvre-feu, et réfléchit à déployer massivement des autotests dans les écoles. Les élèves du primaire doivent retourner en classe le 26 avril, et les collégiens et lycéens le 3 mai.

Cette levée progressive des restrictions reflète la conviction du gouvernement que le nombre de contaminations tombera autour de 20.000 par jour d'ici un mois et que l'objectif des 20 millions de vaccinés avec au moins une dose, prévu mi-mai, sera atteint.

Pourtant sur tout le territoire, «il apparaît que nous pourrions être au pic de l'épidémie, ou proches de l'être», a souligné le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal à l'issue des conseils de défense et des ministres. «A ce stade le virus recule deux fois moins rapidement qu'en novembre», et «la pression hospitalière reste extrêmement forte», a souligné le porte-parole de l'exécutif, pointant d'importantes disparités territoriales.

Si depuis cinq jours, le nombre de nouvelles infections quotidienne «décroît légèrement» selon le ministre français de la Santé Olivier Véran, quelque 35.000 nouvelles contaminations ont été répertoriées mercredi, selon Santé publique France. «La descente n'est pas encore suffisamment rapide», avertit Olivier Véran, parlant d'une situation «fragile». La tension sur le système de santé ne faiblit pas: la France comptait 30.954 patients hospitalisés, dont presque 6.000 en soins intensifs.