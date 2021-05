A partir de ce lundi, le pays entre dans la première phase du déconfinement. Les déplacements ne sont plus limités et n'ont pas à être justifiés en journée.

La France amorce un retour «à la normale»

Marie DEDEBAN

Après un mois de confinement, les Français renouent ce lundi avec un semblant de normalité. Conçu de manière progressive, le déconfinement commence par la levée des restrictions liées aux déplacements.

Ainsi, les habitants de l'Hexagone pourront se déplacer au-delà d'un rayon de dix kilomètres autour de leur domicile, ce qui leur était jusqu'alors impossible sans motif impérieux. Ils n'auront également plus à justifier leurs allées et venues en journée. Depuis début avril, sortir de son domicile n'était autorisé que pour se rendre au travail, pratiquer une activité sportive ou encore porter assistance à un proche. Les attestations de déplacements, qui présentaient ces différents motifs, ne sont donc plus nécessaires en journée.

En revanche, tout déplacement entre 19h et 6h doit être lié à un de ces «motifs impérieux», le couvre-feu étant toujours en vigueur jusqu'au 19 mai prochain. Les commerces «non essentiels» comme les lieux de culture ne peuvent pas non plus rouvrir, et les rassemblements en extérieur sont toujours limités à six personnes.

Cette reprise très progressive signe également le retour des cours en présentiel en demi-jauge pour les élèves des collèges et lycées. A cette occasion, le Premier ministre français Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ont fait le déplacement jusqu'au lycée Emmanuel Héré de Laxou, près de Nancy. L'objectif: mettre l'accent sur les autotests distribués dans les établissements scolaires de l'Hexagone. A noter que selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé, 597 nouveaux cas covid ont été détectés dans la métropole de Nancy le 30 avril.

