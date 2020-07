Emmanuel Macron envisageait de rendre l'obligation de la protection buccale obligatoire dans les lieux "clos" dès le 1er août, son nouveau Premier ministre vient d'avancer de deux semaines cette nouvelle mesure visant à freiner la reprise de covid-19.

La France accélère sur le port du masque

(AFP) - Le décret rendant obligatoire, en France, le port du masque dans tous les établissements recevant du public, clos, entrera «en vigueur la semaine prochaine», a annoncé le Premier ministre Jean Castex, jeudi. Une décision surprise alors que, la veille encore, cette mesure qui concernera notamment l'ensemble des commerces avait été annoncée pour le 1er août.

Un changement de programme donc, dont le tout nouveau chef du gouvernement s'est expliqué ainsi: «J'ai compris que cette échéance apparaissait tardive». Il est vrai que dans l'Hexagone peu étaient celles et ceux à comprendre pourquoi le gouvernement n'imposait pas plus rapidement cette mesure alors que la reprise des infections est sensible en ce début de congés estivaux. A noter que la France suit là, l'exemple du voisin belge. Bruxelles ayant décidé d'imposer la protection buccale dans les lieux fermés () depuis le 11 juillet dernier.

«Le port du masque constitue avec le respect des gestes barrières une mesure de prévention et de protection efficace», a souligné Jean Castex . Ce dernier a précisé que «dans les locaux dits professionnels, cela suppose une évolution des protocoles sanitaires régissant les activités concernées». Donc pas sûr que, dans un premier temps, le port du masque soit rendu obligatoire dès la semaine prochaine en France au bureau.

La question du port du masque constituera aussi un point central des nouvelles lois votées, ce jeudi après-midi par la Chambre des députés luxembourgeois. Les textes présentés stipulent, notamment, que si les règles de distance ne peuvent être respectées, les masques seront à nouveau obligatoires dans les maisons privées pour les groupes de 20 personnes ou plus. Même obligation à l'entrée et à la sortie du restaurant pour la clientèle, et à tout moment pour les personnels au contact avec le public.

Si les chauffeurs de bus sont désormais dispensés du port de masque, l'obligation restera de mise pour tout passager montant dans un bus, un train ou un tram. Même chose lors des achats effectués dans un commerce clos.