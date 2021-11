Bien que la Belgique ait payé le prix fort lors des inondations en juillet dernier, elle renonce à déposer une position commune à la Cop 26. La Flandre est pointée du doigt.

International 4 min.

Environnement

La Flandre fait la sourde oreille au Climat

Max HELLEFF Bien que la Belgique ait payé le prix fort lors des inondations en juillet dernier, elle renonce à déposer une position commune à la Cop 26. La Flandre est pointée du doigt.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - En juillet dernier, des inondations ont ravagé en plusieurs endroits la région liégeoise, faisant 41 morts et des dégâts estimés à plusieurs milliards d’euros. Depuis, une question hante les habitants de cette région : pourquoi? Pourquoi les rivières se sont-elles gonflées en quelques heures au point de se muer en torrents et d’arracher tout sur le passage.

Les inondations portent un nouveau coup dur à la Wallonie La catastrophe ruine une partie de la région au moment même où elle annonce une dette lourde de 31 milliards d’euros.

Face à la pression publique et politique, une commission d’enquête a été mise en place par le parlement wallon. Elle s’appuie sur un rapport de l’expert suisse Stucky. Ses premières constatations écartent semble-t-il certaines hypothèses dont celle d’une mauvaise gestion des barrages (le plus visé étant celui d’Eupen) qui aurait conduit à la catastrophe. L’association avec le mode de gestion du barrage d’Eupen n’est pas démontrée. Les ouvertures de vannes de déversoirs de crue se sont globalement faites de manière progressive», note le rapport d’expertise.



En réalité, même s’il y a eu en plusieurs endroits des dysfonctionnements, il apparaît évident que la région a payé le prix fort des pluies exceptionnelles qui se abattues sur elle à la mi-juillet. Un record a été battu à la station IRM de Jalhay, sur le plateau des Hautes Fagnes qui domine la vallée de la Vesdre : 291,7 mm d’eau sont tombés en trois jours. A Theux, le débit de la Hoëgne est monté jusqu’à 367 m3/seconde. Enserrées dans des berges artificialisées, les eaux ont inondé et détruit des villages entiers.

La Belgique en ordre dispersé à Glasgow Avant la COP26, les différentes entités du pays n’ont pas réussi à se mettre d’accord à ce jour sur l’effort à fournir au profit du climat.

Rien ne prouve que le changement climatique y soit pour quelque chose. Mais selon les scientifiques, la probabilité est toutefois forte. Hasard du calendrier, les premières leçons de la commission parlementaire d’enquête sont livrées au moment où la Belgique reconnaît son incapacité à déposer une position commune (fédéral et Régions) à Glasgow. Un compromis ne sera pas possible à établir d’ici vendredi et la fin de la Cop26.

Cette absence de concorde trouve son origine dans le refus du gouvernement flamand de rehausser ses ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre. Il était d'accord de les relever de 35 à 40% d'ici 2030. Mais pas davantage. Or, la Flandre produit 60% de ces gaz émis sur le sol belge.

Pour frapper plus fort encore, la ministre flamande du Climat, Zuhal Demir (N-VA), réclame aujourd'hui que l'Union européenne revoie à la baisse l'objectif de 47% de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu pour la Belgique. Elle veut un rééquilibrage de l’effort entre l’Europe occidentale et l’Europe orientale qu’elle juge favorisée. Un tel rééquilibrage permettrait à la Belgique, donc aussi à la Flandre, de se contenter de réductions moindres.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

La délégation belge, on le devine, se serait bien passée de jouer de nouveau les vilains canards à Glasgow, répétant ainsi le scénario de l’Accord de Paris. En 2015, lors de Cop 21 qui se tenait dans la capitale française, la Belgique était arrivée également sans accord entre ses entités. L’histoire bégaie.



Pour ajouter à ce tableau, la ministre Zuhal Demir vient de refuser qu’une centrale au gaz soit construite à Vilvorde, en Flandre. Trop polluante, juge-t-elle. Or, les nouvelles centrales au gaz sont censées faciliter la fin du nucléaire prévue en 2025 dans le pays. Elles doivent fournir l’électricité qui ne pourra plus être produite par la fission de l’atome.

Les pro-nucléaires belges se frottent les mains au moment où, de l’autre côté de la frontière, le président français Emmanuel Macron annonce la construction de nouveaux réacteurs.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.