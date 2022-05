La Finlande va demander à adhérer à l'Otan

Macron et von der Leyen veulent réformer l'UE

Le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, se sont dits lundi favorables à des changements des traités européens afin de rendre l'UE plus «efficace et indépendante», une proposition qui se heurte déjà à l'opposition de près de la moitié des Etats membres.