Brigitte Macron a la réputation d'avoir les pieds sur terre et d'être proche des gens. Cette enseignante, qui a 24 ans de plus que le président, a eu également une grande influence sur son mari pendant la campagne électorale.

Brigitte Macron

La femme forte aux côtés d'Emmanuel Macron

Christine LONGIN

De notre correspondante Christine LONGIN (Paris) - Lorsqu'Emmanuel Macron a commencé ses remerciements lors de son unique meeting de campagne samedi dernier à Nanterre, il était clair qu'il s'adresserait également à la gracieuse femme blonde assise au premier rang, vêtue d'un chemisier blanc et d'un blazer bleu. «Celle qui compte le plus pour moi et qui m'apporte le plus dans cette aventure unique qu'est la vie - Brigitte». Une déclaration d'amour accompagnée d'un baiser de la main qui était tout à fait au goût du public présent ce jour-là.

Mais Brigitte Macron n'est pas seulement appréciée par les partisans du candidat. 100.000 lettres sont parvenues à la femme de presque 69 ans depuis son entrée à l'Elysée en 2017. Pourtant, l'épouse du président, de 24 ans l'aînée de son mari, a été au début très critiquée.

Lors de la visite de Donald Trump à Paris en 2018, elle s'est fait dire qu'elle était encore en bonne forme pour son âge. Cette mère de trois enfants et grand-mère de sept enfants gère ce genre de remarques de manière plutôt souveraine. Contrairement à son mari, souvent technocratique, Madame Macron a la réputation d'avoir les pieds sur terre et d'être accessible. «Tu es le fil qui me relie à la vraie vie», disait son mari dans son discours d'intronisation en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2014.

Emmanuel Macron et Brigitte Macron posent avec les médaillés français. Photo: AFP

L'influence de cette ancienne enseignante sur Macron s'est faite sentir dès l'école. Le couple atypique s'est rencontré dans un club de théâtre au lycée jésuite d'Amiens. A 17 ans, son brillant élève lui a assuré qu'il l'épouserait un jour. Après le divorce de Brigitte, ils se marient en 2007.

«Il lui doit tout. S'il est président, c'est grâce à elle» Un proche du chef de l'Etat

Fille d'une vieille famille de chocolatiers, elle a rejoint son mari à Paris et troqué la salle de classe contre les coulisses de la politique. «Il lui doit tout. S'il est président, c'est grâce à elle», cite un proche du chef de l'Etat dans le livre «Madame la Présidente».

«Brigitte, rends la vaisselle»

Après avoir été élu président, Emmanuel Macron a défini pour la première fois dans une charte les tâches de la Première Dame. Brigitte Macron n'a donc pas de statut, comme le voulait son mari. Mais elle dispose de son propre bureau avec deux collaborateurs à l'Élysée, qu'elle a fait moderniser. L'argent qu'elle a dépensé pour cela a toutefois fait d'elle la cible des «gilets jaunes» qui ont protesté contre le président en 2018.

«Brigitte, rends la vaisselle», était alors encore l'un des slogans les plus sympathiques. Il était question du service que les Macron venaient d'acquérir pour l'Élysée et qui aurait coûté jusqu'à 500.000 euros. Les «gilets jaunes» n'étaient pas les seuls à s'en prendre à «Brigitte». Il y a quelques semaines, une rumeur lancée par un site d'information d'extrême droite a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle l'épouse du président serait en fait née homme. Brigitte Macron a réagi en portant plainte.

Le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa invités à l'Elysée en 2018. Photo: Chris Karaba

Dans la deuxième campagne électorale de son mari, la première dame, toujours élégamment vêtue de Louis Vuitton, reste plutôt en retrait. Alors qu'il y a cinq ans, elle participait à tous les meetings, elle n'est apparue cette fois-ci que lors du rassemblement à Nanterre, près de Paris. «Je ferai ce qu'il faut», aurait-elle déclaré, peu enthousiaste, à propos d'une nouvelle candidature de son mari. En revanche, elle fait preuve d'enthousiasme dans son engagement pour la fondation hospitalière dont elle est la présidente. «Vous me verrez plus souvent que jamais dans les hôpitaux», annonçait-elle il y a quelques semaines à Marseille.

En outre, elle révise à l'avance avec son mari les discours qu'il lui prononce le soir, comme si elle était encore son professeur. Après ses interventions, Brigitte Macron est la critique la plus virulente de l'homme de 44 ans, à qui elle demande toujours d'être plus concis. A Nanterre, le discours exubérant du candidat a duré plus de deux heures. Sa femme n'a pas dû apprécier - malgré la déclaration d'amour.

