Samedi, la princesse Maria Laura de Belgique et son fiancé William Isvy se sont dit oui. Des membres de la famille grand-ducale faisaient partie des invités.

International 13

Cérémonie royale

La famille grand-ducale présente au mariage princier belge

Samedi, la princesse Maria Laura de Belgique et son fiancé William Isvy se sont dit oui. Des membres de la famille grand-ducale faisaient partie des invités.

(LW et AFP) - En raison de la mort de la reine d’Angleterre, il n'est pas vraiment de mise de faire la fête en ce moment. Mais un mariage qui a nécessité une longue planification ne peut pas non plus être simplement annulé. C'est pourquoi la princesse Maria Laura de Belgique et son fiancé William Isvy se sont unis pour la vie ce samedi, peut-être un peu moins en grande pompe que prévu.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 De bonne humeur malgré la pluie: la princesse Claire et le prince Félix. Photo: LUXPRESS/Jean-Claude Ernst

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. De bonne humeur malgré la pluie: la princesse Claire et le prince Félix. Photo: LUXPRESS/Jean-Claude Ernst Le couple a échangé un baiser langoureux après la cérémonie religieuse. Photo: Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa Avec un parapluie, du charme, mais sans chapeau melon: le prince Louis. Photo: LUXPRESS/Jean-Claude Ernst Le prince Guillaume et la princesse Sibilla. Photo: LUXPRESS/Jean-Claude Ernst

La nièce de l'actuel roi des Belges Philippe, âgée de 33 ans, a d'abord dit oui à son partenaire à l'hôtel de ville de Bruxelles - la mariée portait une robe Gucci, comme l'a rapporté entre autres Gala.de. Ils se sont ensuite rendus à la cathédrale où, selon l'agence Belga, environ 500 invités ont assisté à la cérémonie religieuse.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 L'heureuse élue: la princesse Maria Laura de Belgique. Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'heureuse élue: la princesse Maria Laura de Belgique. Photo: AFP La princesse Maria Laura a été conduite au mariage religieux par son père, le prince Lorenz de Belgique. Photo: AFP Aperçu de la cathédrale de Bruxelles. Photo: AFP La cérémonie civile a eu lieu à l'hôtel de ville de Bruxelles. Photo: Pool Philippe Reynaers/BELGA/dpa La photo de groupe obligatoire sur fond rose. Photo: Mathieu Golinvaux/BELGA/dpa

Certains membres de la famille grand-ducale n'ont pas manqué l'événement à Bruxelles. Outre le prince Guillaume et la princesse Sibilla, le prince Jean et la comtesse Diane, le prince Félix et la princesse Claire ainsi que le prince Louis et le prince Sébastien étaient de la partie.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Les grands-parents de la mariée: l'ancienne reine Paola et l'ancien roi Albert II. Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les grands-parents de la mariée: l'ancienne reine Paola et l'ancien roi Albert II. Photo: AFP Le couple monarchique en exercice: La reine Mathilde et le roi Philippe. Photo: AFP La princesse Delphine a amené ses enfants Oscar et Joséphine à la cérémonie religieuse. Photo: AFP La princesse Delphine de Belgique et son mari Jim O'Hare quittent l'hôtel de ville de Bruxelles après la cérémonie civile. Photo: Pool Philippe Reynaers/BELGA/dpa

Parmi les invités, il y avait d'ailleurs une dame sur laquelle les caméras étaient particulièrement braquées: la princesse Delphine, fille illégitime de l'ancien roi des Belges Albert II, qui a participé aux festivités avec son épouse Paola, qui fête ce dimanche son 85e anniversaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.