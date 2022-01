Les anciens ministres devront apprendre à vivre avec moins de collaborateurs, donc moins de confort.

Dotations publiques

La diète continue pour le monde politique belge

Max HELLEFF

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Les hommes et femmes politiques apprennent petit à petit à se serrer la ceinture. Dernier coup de rabot en date : la réduction du nombre de collaborateurs affectés aux anciens membres des gouvernements.

La Wallonie a urgemment besoin d'argent Un train d'économies doit permettre à la région d'éviter d'atteindre une dette évaluée à 50 milliards d'euros en 2030.

Jusqu'à présent, ceux-ci disposent de deux équivalents temps plein pour la durée de la législature suivante, soit cinq ans. Coût : 112.152 euros par ex-ministre et par an.

Mais cette disposition a vécu. Bientôt, l'aide prodiguée à un ancien ministre se limitera au service d'un seul collaborateur et cela pendant deux ans, à condition d'avoir été en poste pendant au moins six mois.

Au cours des dernières législatures, le nombre de ministres fédéraux a varié. Mais en Belgique, le décompte des gouvernants ne se limite pas au fédéral. Il faut aussi compter avec les exécutifs des régions et communautés. La région bruxelloise et la fédération Wallonie-Bruxelles (le niveau de pouvoir qui pilote l'enseignement, le sport et la culture francophones) se sont ainsi engagées dans un processus de rationalisation semblable. La Wallonie n'est pas de la partie.

74 millions d'euros de dotations publiques

En période de crise, l'effort consenti par une partie du monde politique peut paraître vertueux. Certains ont toutefois beau jeu de dire que la réduction des collaborateurs des ex-ministres n'est que l'arbre qui cache la forêt. Toucher au financement des partis, ce serait le vrai combat à mener. En décembre dernier, trois chercheurs de la KULeuven relevaient qu'en 2020 les partis avaient reçu ensemble 74 millions d'euros de dotations publiques, soit 80 % de leurs rentrées. C'était trop, selon eux. Ils demandaient l'application de l'accord du gouvernement De Croo qui pose comme objectif la réforme du système de financement des partis au nom de la transparence et du contrôle des recettes et des dépenses.

A la mi-janvier, le Sénat a approuvé le projet de loi qui réduira en 2022 de 1,11% la dotation versée aux partis politiques. Le Vlaams Belang s'est abstenu. Le PTB communiste a voté contre.

Le mikado institutionnel belge

La démocratie belge coûte annuellement 700 millions d'euros pour l'ensemble des parlements et des gouvernements, selon des calculs livrés avant la crise sanitaire par la chaîne publique VRT. Ce qui met le coût d'une législature de cinq ans à 3,35 milliards d'euros.

Le détail de l'addition en dit long sur la « main-d'œuvre » qu'implique le mikado institutionnel belge. «En théorie, note la VRT, il y aurait donc au total 61 postes dans les différents gouvernements et 795 sièges de parlementaires. Or, en réalité, il n'y a que 48 portefeuilles ministériels et 475 sièges de parlementaires. D'où vient cette différence ? Ce sont les doubles voire les triples casquettes. 50 des 60 sénateurs proviennent ainsi des parlements de communautés.»

Moins de dotations aussi pour la famille royale

Précisons que les députés de la région de Bruxelles-Capitale siègent simultanément au parlement régional et dans différentes commissions communautaires francophones et/ou flamandes.

Il faut encore ajouter les autres institutions (Cour des comptes, Bureau du plan, etc.). Mais aussi les dix provinces – un niveau de pouvoir datant de la Belgique unitaire qui passe pour obsolète.

A tout seigneur tout honneur : les membres de la famille royale ont eux aussi vu leur dotation fondre ces dernières années. Celle de Laurent et d'Astrid, le frère et la sœur du roi Philippe, a été réduite à 300.000 euros. Le gouvernement Michel a de surcroît « puni » Laurent après s'être rendu sans autorisation à une soirée officielle organisée par l'ambassade de Chine à Bruxelles. Quant à Albert II, le souverain démissionnaire, il devra se contenter d'un million d'euros en 2022. Avec 12,5 millions d'euros, le roi (régnant) Philippe peut dormir tranquille.

