Crash d'avion en Chine

La deuxième boîte noire du vol MU5735 retrouvée

Le second enregistreur contenant les données du vol qui s'est écrasé en Chine a été récupéré dimanche et pourrait aider à lever le mystère sur la chute vertigineuse de l'avion en quelques minutes.

(AFP) - Le Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines, qui reliait les villes chinoises de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud), s'était désintégré lundi sur une colline boisée de Wuzhou (sud), dans la province du Guangxi. Les causes de la catastrophe, qui a tué la totalité des 123 passagers et des neuf membres d'équipage, ne sont pas encore connues. Toutes les personnes à bord étaient de nationalité chinoise.

Accident d'avion en Chine: une boîte noire retrouvée Il y a du progrès dans l'enquête sur le Boeing 737-800 qui s'est écrasé en Chine avec 132 personnes à bord: une première boîte noire, endommagée, a été retrouvée mercredi, a annoncé l'aviation civile.

Un premier enregistreur de vol, qui contient les conversations dans le cockpit, avait été retrouvé mercredi et envoyé à Pékin pour y être décodé. Son analyse devrait encore prendre plusieurs jours. «La deuxième boîte noire du vol China Eastern MU5735 a été retrouvée le 27 mars», a indiqué dimanche l'agence de presse Chine nouvelle, qui cite le centre de commandement des opérations de secours.

Cet enregistreur contient les données du vol comme la vitesse, l'altitude et le cap suivi. La télévision publique CCTV a diffusé des images de sauveteurs récupérant le cylindre de couleur orange recouvert d'un peu de terre, qui a été découvert à 1,5 mètre de profondeur au niveau des racines d'un arbre.

Des jours de recherche

Les deux boîtes noires de l'avion désormais retrouvées, les enquêteurs devraient obtenir d'ici quelques jours ou semaines de premiers éléments de réponse sur les causes de l'accident.

Pas de survivant dans le crash du Boeing en Chine Les 132 personnes à bord du Boeing 737-800 qui s'est écrasé lundi dans le sud de la Chine sont toutes décédées, a annoncé samedi l'administration de l'aviation civile.

Après avoir confirmé les identités de la grande majorité des victimes grâce à des tests ADN, l'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) a annoncé samedi soir que l'ensemble des personnes à bord de l'appareil étaient décédées.

Il s'agit du pire accident d'avion depuis 1994 en Chine, où la sécurité aérienne est toutefois jugée très bonne par les experts. Des centaines de sauveteurs et enquêteurs, certains habillés de combinaisons intégrales blanches de protection, poursuivaient dimanche leurs recherches sur les lieux du drame.

Sur cette colline pentue et terreuse entourée d'une végétation dense, aidés de pelleteuses de couleur orange ou jaune, ils récupèrent des débris de l'avion, des restes humains et tout élément pouvant servir à l'enquête.

Plongeon

Selon le site spécialisé FlightRadar24, l'appareil avait perdu en seulement une minute près de 21.250 pieds (6.477 mètres). Après une brève remontée, il avait plongé à nouveau, de 4.625 pieds (1.410 mètres), selon le traceur, pour se trouver à 3.225 pieds (983 mètres) du sol. Il n'y a pas de données pour le vol ensuite.

D'après plusieurs experts, ces données sont relativement inhabituelles. Aucune suspicion ne se porte pour l'instant sur le capitaine et ses deux copilotes, qui cumulaient respectivement 6.709, 31.769 et 556 heures de vol, a indiqué China Eastern. Sur la base d'une enquête préliminaire, les états de service de ces pilotes étaient «très bons» et leurs situations familiales étaient «harmonieuses», avait précisé la compagnie aérienne.