Manifestation à Bruxelles

«La demande des Iraniens doit être entendue par le Conseil européen»

Une cinquantaine d'Iraniens du Luxembourg sont partis ce lundi matin en direction de Bruxelles. Devant le Conseil européen, ils réclament la mise sur la liste des organisations terroristes du corps des gardiens de la révolution islamique.

(Avec AFP) «Les Iraniens d'Europe et même du Canada et des Etats-Unis viennent ici à Bruxelles pour être sûrs que la demande des Iraniens soient entendue.» Ce lundi matin, place de la gare de Luxembourg, Shabnam Sabzehi est aux côtés d'une cinquantaine d'Iraniens en partance pour la capitale belge.



Après Strasbourg, à la mi-janvier, c'est donc à Bruxelles que plus de 6.000 représentants de la communauté iranienne ont manifesté devant le Conseil européen. Leur revendication est simple: faire que le corps de gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) soit inscrit sur la liste de groupes terroristes.

«Lors d'une session aujourd'hui, le Conseil européen abordera la question du corps de gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI). Le Parlement européen a approuvé la résolution qu'ils soient inscrits sur la liste les désignant comme groupe terroriste», expliquait ce lundi matin Shabnam Sabzehi, Américano-Iranienne résidant au Grand-Duché.

Pour Shabnam Sabzehi, cette requête ne concerne pas seulement l'Iran, mais aussi, assure-t-elle des pays comme «la Syrie et l'Ukraine». Et ce du fait que les gardiens de la révolution ne sont rien d’autre qu'une organisation paramilitaire de la république islamique d'Iran dirigée directement par le président iranien, Ali Khamenei. Or, l'Iran apporte son soutien militaire à la Russie, dans son conflit avec l'Ukraine, par la livraison de drones.

3 Manifestation iranienne à Bruxelles. Photo: DR

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Manifestation iranienne à Bruxelles. Photo: DR Manifestation iranienne à Bruxelles. Photo: DR Manifestation iranienne à Bruxelles. Photo: DR

Le Conseil européen a sanctionné Mohammad-Mehdi Esmaïli (ministre de la culture et de l'orientation islamique), Yousef Nouri (ministre de l'Education) ainsi que 30 autres personnes personnalités. La liste noire de l'UE compte désormais plus de 120 noms.

L'UE a décidé de geler les avoirs et d'interdire de séjour les représentants du pouvoir iranien impliqués dans les violations des droits fondamentaux commises en Iran au cours de la répression des manifestations organisées depuis la mort, le 16 septembre, d'une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique.

Des manifestants portaient des pancartes avec le slogan «woman-life-freedom» (femme-vie-liberté), d'autres brandissaient des drapeaux de l'époque impériale frappés d'un lion et des portraits de l'opposant Reza Pahlavi, le fils du Shah renversé en 1979 par la révolution islamique.

Parmi les intervenants figurait la journaliste et militante installée aux États-Unis Masih Alinejad, une figure du mouvement anti-voile.

