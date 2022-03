La demande d'adhésion de l'Ukraine à l'UE place les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE dans une situation de dilemme.

Adhésion de l'Ukraine à l'UE

La demande d'adhésion de Kiev divise l'UE

La demande d'adhésion de l'Ukraine à l'UE place les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE dans une situation de dilemme.

(tb avec Diego Velazquez) Le sujet est controversé - à bien des égards : jeudi à Versailles, où les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se sont réunis pour un sommet informel, il a été l'un des principaux sujets de discussion : comment l'Union européenne doit-elle réagir à la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'UE ?

Le Luxembourg se prépare à un afflux massif de réfugiés Le Luxembourg travaille d'arrache-pied à la mise à disposition d'hébergements pour les réfugiés ukrainiens. Sur 800 lits, la moitié est déjà occupée, a indiqué le ministre Jean Asselborn ce mercredi matin lors d'un point presse.

La semaine dernière, le gouvernement ukrainien - qui tente actuellement de repousser autant que possible la cruelle guerre d'agression menée par la Russie - a envoyé une lettre officielle à Bruxelles. Dans cette lettre, Kiev demande ouvertement à devenir bientôt membre de l'UE. «Nous nous adressons à l'UE en ce qui concerne l'intégration immédiate de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale», a récemment déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Je suis sûr que c'est juste et possible».

Le souhait de Kiev place l'UE dans un dilemme, car les 27 ne sont guère unanimes sur cette question. Certains chefs de gouvernement y voient la nécessité d'offrir ainsi des perspectives d'espoir à l'Ukraine. Pour la Première ministre estonienne Kaja Kallas, il existe un devoir moral de «rendre possible le rêve européen de ces gens». Les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe.

D'autres chefs de gouvernement affirment au contraire que tout n'est pas si simple. «Nous avons des règles», a par exemple déclaré le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP) jeudi à Versailles pour tempérer les attentes. Il a néanmoins plaidé pour un peu de «créativité» à cet égard.

L'Ukraine n'est pas prête

Sophie Pornschlegel, experte de l'UE auprès du groupe de réflexion «European Policy Centre», comprend le dilemme des chefs d'État et de gouvernement. Le problème est qu'«on ne peut pas adhérer à l'UE comme ça - il y a énormément de conditions préalables qu'il faut d'abord remplir». Et dans le cas de l'Ukraine, ces conditions ne sont pas remplies.

«Sans parler du fait que c'est un pays occupé, en guerre, ce qui crée bien sûr une difficulté supplémentaire, il y avait déjà des problèmes d'État de droit et des cas de corruption. Et l'économie de marché locale n'est pas encore prête à être intégrée dans le marché intérieur de l'UE», explique l'experte.

Bien sûr, ce serait «une annonce géopolitique forte» de la part de l'UE que d'ouvrir à l'Ukraine la voie vers l'UE, poursuit Sophie Pornschlegel, mais cette décision aurait aussi un prix élevé.

Risque de frustration

Le risque d'une telle décision serait par exemple de s'aliéner certains Etats des Balkans occidentaux qui sont en plein processus d'adhésion - et parfois même bloqués dans ce processus. La Macédoine du Nord, par exemple, est candidate à l'adhésion depuis 17 ans et attend toujours le début des négociations proprement dites. Le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine n'ont même pas le statut de candidat. Une procédure éclair pour Kiev recèle un potentiel de frustration certain pour les plus patients des Balkans.

Le cas de la Macédoine du Nord montre toutefois aussi que l'octroi du statut de candidat n'implique aucune obligation. Accorder rapidement le statut de candidat à l'Ukraine serait donc un «geste symbolique» envisageable, qui n'aboutirait de toute façon pas immédiatement à une adhésion rapide, selon Sophie Pornschlegel.

Elle souligne que cette décision comporte également des difficultés et risquerait de donner de faux espoirs à la population ukrainienne. L'exemple de la Turquie - candidate à l'adhésion depuis 1999 - a montré que le statut ne sert pas à grand-chose si l'Union n'est pas claire sur le sérieux de son adhésion. Dans le cas de l'Ukraine, cette question se pose également : le pays compte 44 millions d'habitants et serait, à cette aune, le cinquième pays le plus important de l'Union. «Cela changerait l'ensemble des rapports de force institutionnels au sein de l'Union», avertit Sophie Pornschlegel. «Et l'UE ne fonctionne déjà pas de manière optimale à l'heure actuelle - on peut donc se demander si elle est prête pour un tel changement».

«Provocation»

Ainsi, Kiev risque de toute façon d'être prisonnière d'une sorte de «statut intermédiaire», craint Simon Pornschlegel, qui ne sera guère «utile». C'est pourquoi l'experte propose de trouver une alternative à l'adhésion à l'UE. Il s'agit donc de trouver «un cadre dans lequel l'UE peut aider concrètement le pays dans des domaines tels que l'État de droit, les réformes administratives et économiques, sans forcément viser une adhésion à part entière». Les réflexions à Bruxelles vont également dans ce sens. «Nous allons continuer à renforcer nos liens et à approfondir notre partenariat», peut-on lire par exemple dans le projet de déclaration du sommet.

La question de l'adhésion est de toute façon délicate dans le contexte de guerre actuel : «Les espoirs d'adhésion à l'UE n'aideront pas l'Ukraine dans cette guerre d'agression», affirme Sophie Pornschlegel. Au contraire : «Cette démarche sera perçue comme une provocation par Vladimir Poutine».

