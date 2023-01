La couche d'ozone se reconstitue mais une menace guette

Beaucoup plus de morts seraient causées par la pollution de l'air

La pollution de l'air pourrait être deux fois plus meurtrière que ce que l'on pensait: une étude parue mardi la juge responsable de 8,8 millions de morts par an dans le monde. «On peut éviter de fumer, mais on ne peut pas éviter d'être soumis à un air pollué», affirme l'un des auteurs de l'étude, le professeur Thomas Münzel, de l'université de Mayence.