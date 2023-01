Des dizaines de kilos de drogue et des centaines de milliers d'euros en espèces saisies, des entrepôts ou des laboratoires découverts, des dizaines d'arrestations: la coopération Hazeldonk dresse le bilan de l'année 2022.

Entre Benelux et France

La coopération contre le trafic de drogue porte ses fruits

Des dizaines de kilos de drogue et des centaines de milliers d'euros en espèces saisies, des entrepôts ou des laboratoires découverts, des dizaines d'arrestations: la coopération Hazeldonk dresse le bilan de l'année 2022.

Un laboratoire de production de drogue synthétique mis au jour en Belgique; un atelier avec tout l'équipement nécessaire pour «blanchir» de la cocaïne découvert aux Pays-Bas; des dizaines et des dizaines de kilos de marijuana, de haschich ou encore de pilules d'ecstasy saisies dans ces deux pays mais aussi en France ou au Luxembourg... Voilà résumé, de manière non exhaustive, le bilan de la coopération Hazeldonk pour l'année 2022.



Hazeldonk? C'est le nom du programme transfrontalier, entre le Benelux et la France, qui vise à lutter contre les réseaux organisés de distribution de drogue. Cette coopération existe depuis 2006, et réside actuellement en un plan articulé autour de trois axes: des actions de contrôles conjointe, un échange d'informations et d'expertise et enfin un travail de recherche.

264.000 euros en espèces saisis

Sur le terrain, cela se traduit tout d'abord par des opérations dites «Etoile», c'est-à-dire menées simultanément, et sur plusieurs jours, dans les quatre pays. Les résultats de ces actions communes sont plutôt édifiants, à en croire les chiffres et quantités relayés par la police grand-ducale ce mercredi 25 janvier. «Elles ont permis de mettre la main sur 48 kg de marijuana, 70 kg de haschich, 73 kg de cocaïne, 79.000 pilules d’ecstasy et près de 264.000 euros en espèces. Par ailleurs, 882 personnes ont été interceptées en possession de drogues. Au total, 194 individus ont été arrêtés, et 112 véhicules saisis», détaille le communiqué.

C'est également dans le cadre de ces actions «Etoile» qu'ont été découverts le laboratoire belge et l'atelier néerlandais cités précédemment, mais aussi une autre «blanchisserie» de cocaïne dans un immeuble en Belgique.

Parallèlement à ces opérations simultanées qui s'étalent sur plusieurs jours, il y a aussi des actions dites «Dope Runner», brèves mais plus fréquentes, intenses et musclées. Elles visent notamment les passeurs de drogue sur les autoroutes. Là encore, les résultats semblent être au rendez-vous. «En 2022, [elles] ont permis de saisir un total de 60 kg de cocaïne, 35 kg d’héroïne, 45 kg de marijuana, 20 kg de speed, 360.000 pilules d’ecstasy, 3 litres de GHB et 700.000 euros en espèces.»

Un échange d'informations déterminant

Deux exemples précis de ces opérations sont donnés. Le premier: «Une course-poursuite aux Pays-Bas visant un conducteur qui s’était rendu coupable d’une tentative de meurtre, a pris fin en Belgique, où l’individu a pu être appréhendé. Ce dernier possédait 40 kg d’ecstasy dans son véhicule.» Le second a quant à lui pu être appréhendé grâce au partage d'informations : «Cette approche a permis d’arrêter un Français sur le territoire belge. L’homme revenait des Pays-Bas à bord d’un véhicule immatriculé au Luxembourg, dans lequel les policiers ont trouvé une quantité significative de cocaïne destinée au marché français.»

Impliquer davantage la justice dans cette coopération

Ce partage d'informations a aussi permis de mettre en lumière les évolutions récentes des pratiques des malfaiteurs, comme la plus grande utilisation de véhicules de location pour transporter la drogue.

«À l’avenir, l’objectif est d’impliquer davantage et plus rapidement la justice dans la coopération Hazeldonk. Une fois entré en vigueur, le nouveau traité de police Benelux offrira également de nouvelles possibilités en matière de lutte contre les réseaux de distribution de drogue», conclut le communiqué.

