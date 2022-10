Ce système permettra notamment de limiter les dépôts sauvages via un incitant financier.

Une première en Europe

La consigne numérique annoncée en Belgique

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles).



Si les trois régions du pays parviennent à s'accorder, la Belgique pourrait être dans un futur proche le premier pays d'Europe à instaurer une consigne électronique sur les canettes et les bouteilles en plastique. L'industrie, qui avait jusque-là boudé cette idée, serait désormais partante.

La consigne numérique se différencie de la consigne traditionnelle par sa simplicité d'utilisation. Grâce à un smartphone ou à un homescanner, le consommateur scanne la consigne plastique ou métallique qu'il entend renvoyer dans le circuit, ainsi que le contenant (sac ou poubelle) qui permet sa récupération. Les données sont envoyées sur un ordinateur central qui établit le montant représenté par la restitution et le verse sur le compte bancaire du demandeur.

20 centimes par canette ou bouteille

Jusqu'à présent, seules les consignes en verre sont reprises en Belgique. Pour les échanger contre un bon à valoir, il faut se déplacer jusqu'à un commerce. Le système fonctionne, mais il est lourd pour les gérants et il n'est pas rare que des files s'allongent devant les appareils de collecte. Quant aux vidanges en plastique et aux canettes, elles sont collectées le plus souvent au seuil des habitations. Bien que les Belges s'enorgueillissent de compter parmi les meilleurs « trieurs » de la planète, des dizaines de milliers d'entre elles jonchent le sol du royaume.

Mise sous pression, l'industrie finirait donc par accepter ce système de consigne numérique qui n'implique pas l'installation de machines de collecte en magasins. Il fait par ailleurs appel non pas au sens civique du consommateur, mais à son portefeuille. L’argument pourrait peser lourd en période de crise.

Encore faut-il que l'incitant soit suffisamment intéressant pour que la consigne numérique entre rapidement dans les usages. «Le montant de la consigne doit être suffisamment élevé pour que le système fonctionne correctement», a expliqué au Soir un responsable de Fost Plus, l’ASBL issue de l’industrie qui organise le recyclage des emballages ménagers. «On pense à 20 centimes par canette ou par bouteille.» Que le consommateur devra donc payer avant de se faire rembourser.

Opérationnel dès 2025

Des centaines de millions d'euros seront probablement nécessaires pour implanter les infrastructures nécessaires à ce nouveau type de collecte. Il faudra installer des poubelles publiques «pucées» et adapter les lignes d'embouteillage afin que chaque canette et que chaque bouteille en plastique puissent être identifiées lors du scannage. Le système pourrait être toutefois opérationnel dès 2025, estiment ses promoteurs.

Ceux-ci espèrent aussi initier une chasse aux déchets sauvages pourvu qu'ils portent le nouveau code. Qui ramasserait une canette ou une bouteille en plastique dans la nature avant de la déposer dans la poubelle ad hoc serait récompensé par le virement correspondant.

Les régions doivent se mettre d'accord

En Belgique, la politique environnementale est en partie attribuée aux régions. La Flandre, Bruxelles et la Wallonie doivent encore se mettre d'accord pour que la consigne numérique soit d'application sur tout le territoire. Or, par le passé, d'importants différends ont contrarié la prise de position commune. L'image des Belges arrivant en ordre dispersé à Paris en 2015 lors de la COP a laissé des traces.

Récemment toutefois, le fédéral et les régions ont trouvé un accord de principe sur le partage du «burden sharing». L'accord porte sur la répartition des revenus des enchères des droits d’émission du système européen ETS, la responsabilité climatique, la garantie d’un objectif belge minimum en matière d’énergies renouvelables et le financement climatique international.

