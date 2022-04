La hausse des contaminations et le ramadan imposent la mesure en dépit du risque de stigmatisation.

International 3 min.

Pandémie en Belgique

La commune de Molenbeek remet le masque

Max HELLEFF La hausse des contaminations et le ramadan imposent la mesure en dépit du risque de stigmatisation.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Mercredi, l'annonce du retour du masque à Molenbeek a provoqué un certain émoi… dans les médias. La mesure qui a été motivée en partie par le ramadan et ses regroupements a provoqué un malaise certain.



Tout commence par un texte administratif passé jusque-là inaperçu. Depuis le 1er avril et jusqu'à la fin du mois, le port du masque redevient obligatoire pour les Molenbeekois de plus de 12 ans dans les espaces publics à forte fréquentation, annonce en substance une circulaire. Qui ne respecte pas la mesure est passible d'une amende administrative allant jusqu'à 350 euros.

Sont visés les zones commerçantes les plus fréquentées, les espaces publics des bâtiments communaux ou encore les alentours du métro Ribaucourt.

Des chiffres épidémiologiques inquiétants

Ce sont des chiffres épidémiologiques inquiétants qui ont conduit les autorités communales à imposer de nouveau le masque à Molenbeek pour tenter de stopper le coronavirus. Si le 7 mars dernier, le Comité de concertation a décidé de passer à un niveau d'alerte inférieur (le « code jaune du baromètre corona »), il a laissé aussi la possibilité aux édiles locaux de prendre les mesures nécessaires afin d'endiguer un éventuel rebond.

Or, les contaminations repartent à la hausse, et Molenbeek ne fait pas exception. On y a détecté 16% de contaminations en plus durant la période du 22 au 28 mars, comparativement à la semaine précédente. Au plan national, le dernier bulletin épidémiologique montre une augmentation sensible de l'occupation des lits d'hôpitaux et des unités de soins intensifs.

16.000 personnes au km²

La commune de Molenbeek craint que le ramadan n’ajoute à la contamination. « Le ramadan a commencé début avril et on a voulu anticiper la concentration des flux dans les artères commerçantes en fin d'après-midi, avant la rupture du jeûne (…) Il faut aussi tenir compte de la densité de population qui est la nôtre. On a 16.000 personnes au km2 à Molenbeek (…) C'est la même logique qu'aux heures de pointe dans les transports en commun », a expliqué le porte-parole de la bourgmestre, la socialiste Catherine Moureaux, par ailleurs médecin de profession.

L'association de la mesure à un cadre religieux l'a placée fatalement sous les projecteurs de la presse, alors que jusque-là elle était passée complètement inaperçue. Dans les faits, le masque n'est pas plus porté en ce moment à Molenbeek que dans le reste de Bruxelles.

« C'est une combinaison problématique, reconnaît toutefois la bourgmestre Moureaux. C'est une manière de pouvoir reparler de la prévention du virus et de mettre à l'abri un certain nombre de personnes (…) L'idée n’est surtout pas qu'on stigmatise encore et toujours le ramadan et il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Si je ne faisais rien et qu'on revenait en mai à un pic de malades et de morts à Molenbeek, on me le reprocherait. »

Une affaire sensible

Les autres communes bruxelloises à forte densité de population de confession musulmane (Anderlecht, Schaerbeek et Saint-Josse) n'ont pas pris de mesures semblables à ce jour. Molenbeek est d'ailleurs la première commune belge à réinstaurer la mesure depuis l'allégement des restrictions.

L'affaire est sensible. Et elle rappelle au passage l'échec des campagnes de vaccination anticovid parmi la population d’origine arabo-musulmane. Seul un Molenbeekois sur deux est vacciné.

Depuis l'arrivée des vaccins, les autorités politiques et sanitaires belges sont confrontées au même problème, particulièrement à Anvers et à Bruxelles. Les efforts pour promouvoir la vaccination tout en évitant la stigmatisation des musulmans n’ont abouti qu'à des résultats mitigés.

Molenbeek, qui a payé cher en termes d’image et de réputation le fait d’avoir vu grandir dans ses rues plusieurs des terroristes des attentats parisiens et bruxellois, marche plus que tout autre commune sur des œufs.

