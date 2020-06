Après des années de hausse effrénée, les prix des habitations lusitaniennes s'écroulent en raison de la crise sanitaire. Et ce, même à Lisbonne ou Porto, selon l'hebdomadaire Sábado.

La chute vertigineuse de l'immobilier au Portugal

(DH) - Alors que beaucoup de Portugais peinaient à se loger après 20% de hausse des prix lors des trois dernières années, l'immobilier accuse un sérieux contrecoup au Portugal en raison de la pandémie de covid-19. L'hebdomadaire Sábado, dans son édition du 4 juin, rapporte ainsi qu'en raison de la crise sanitaire les baisses de prix des habitations peuvent aller jusqu'à 46% dans dix districts du pays, dont ceux de Lisbonne et Porto.

Pour son enquête, l'hebdomadaire lusitanien s'est appuyé sur les données du portail immobilier Idealista et de plusieurs agences à travers le pays et affirme que tant qu'un vaccin contre le covid-19 ne sera pas découvert, les prévisions pour les propriétaires qui souhaitent vendre leur bien ne seront pas encourageantes. «La baisse subite des revenus, le chômage, la pression fiscale et le besoin urgent de liquidités sont des freins importants aux transactions immobilières», écrit-il.

Et Sábado de citer l'exemple de Pedro Borges, propriétaire de son T3 + 2 rénové, de plus de 150 m2, avec 50m2 de terrasse au cœur de Penha de França, le quartier typique de Lisbonne. Au prix de vente initial de 265.000 euros, il y a cinq mois, le propriétaire a déjà consenti un rabais de 60.000 euros. «J'ai un besoin urgent. J'ai besoin de vendre pour me recapitaliser, car j'ai d'autres projets immobiliers en attente», a-t-il indiqué au magazine.

La fin de l'eldorado portugais inquiète Une taxe de 10% va rendre le pays moins attractif notamment pour les retraités européens qui s'y étaient précipités en nombre ces dernières années. Une nouvelle législation qui ne concerne cependant que les nouveaux arrivants depuis le 1er décembre 2019.

Ces dernières années, le Portugal s'était transformé en terre d'opportunités pour les investisseurs et les retraités européens - surtout français - en raison de sa fiscalité avantageuse. C'est ainsi que, selon le quotidien Diário de Notícias, le prix des maisons avait augmenté 4,5 fois plus que les salaires en dix ans. L'an dernier, une étude de Confidencial Imobiliário rapportait que depuis 2010 la valeur des biens immobilier avait explosé de 46%. Au cours de la même période, le revenu brut moyen des salariés portugais était passé de 1.036 à 1.188 euros, soit une hausse de seulement 10,4%.

Se dirige-t-on aujourd'hui vers un krach de l'immobilier? En réponse à cette question, certaines agences de notation, comme Standard & Poor's, se veulent rassurantes. Elles ne prévoient pas de dégringolade parce que, selon elles, les actions gouvernementales en faveur de l'emploi devraient éviter la dégringolade des marchés immobiliers d'habitation. Mais la donne pourrait changer en cas de nouvelles vagues d'infection, indiquent-elles tout de même.



